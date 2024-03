Coletivo Amapola apresenta o espetáculo “Burnout” no Sesc Santo André

O espetáculo Burnout, concebido por Lis Ricci e com direção de Erica Montanheiro, ocupa o teatro do Sesc Santo André no fim de semana dos dias 5 e 6 de abril. Abordando a síndrome do esgotamento profissional, reconhecida pela OMS em 2022, conta com dramaturgia de Lis Ricci e Angela Ribeiro, elenco composto por Palomaris, Priscila Ortelã, além de Ricci e Ribeiro, e mergulha nas experiências reais das atrizes para explorar os limites entre realidade e ficção.

A peça questiona as escolhas que levam ao burnout, especialmente em profissões como saúde e educação, onde mulheres e mães são mais afetadas. Baseando-se na própria vivência de Ricci como ex-professora, o espetáculo revela o acúmulo de funções e a pressão do sistema capitalista como fatores determinantes.

A dramaturgia mistura elementos documentais e ficcionais, enquanto a encenação incorpora múltiplas responsabilidades cênicas, refletindo a “estética da exaustão”. A comédia surge como contraponto à seriedade do tema, oferecendo uma visão crítica sobre as relações abusivas e a precariedade do trabalho contemporâneo.

O espetáculo, produzido pela Movicena Produções, também explora elementos visuais inspirados no boxe, sugerindo uma preparação corporal para enfrentar o burnout. Com uma abordagem provocativa e multifacetada, a peça convida o público a refletir sobre as condições de trabalho e os limites do esgotamento profissional.

Programação:

Burnout

Coletivo Amapola

Burnout narra o encontro de quatro mulheres. Uma mãe, uma atriz, uma cantora e uma professora. Esse encontro, que seria um show, vira o ensaio de um show e uma peça dentro da peça. Elas convidam o público a imaginar a história. O começo é uma explosão (ou uma implosão?). E quando tudo vai pelos ares, narrativas se emaranham tentando dar conta de tudo, sem conseguir dar conta de nada. Uma sucessão de fracassos. Elas atravessam os inúmeros acontecimentos e, nessa jornada, compreendem que as máquinas, às vezes, podem ser seus próprios corpos.

Duração: 90 minutos

Dia 5/4, sexta, das 20h às 21h30

Dia 6/4, sábado, das 19h às 20h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos – Autoclassificação

Ingresso – R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André