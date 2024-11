Coletiva N’kinpa apresenta na Fundação CASA, em Santo André

Em novembro, a N’Kinpa – Núcleo de Culturas Negras e Periféricas apresenta o espetáculo Kuenda Kalunga, Kuenda Njila – É Possível Gargalhar Depois da Travessia? para os jovens assistidos pela Fundação CASA Santo André II. A montagem – criada em processo colaborativo, com direção de Joice Jane Teixeira – é um espetáculo-brinquedo-performático e musical para todas as idades.

Em Santo André, a sessão ocorre no dia 19 de novembro, terça-feira, às 14h. Em São Paulo, a N’kinpa se apresenta na Fundação CASA Chiquinha Gonzaga (26/11, terça, às 10h) e Fundação CASA Rio Tâmisa (26/11, terça, às 14h). As sessões são restritas às instituições.

Inspirada nas culturas afrodiaspóricas, essa jornada da Coletiva N’kinpa convida as pessoas a brincarem, porque quem assiste também faz parte da magia. No centro do espaço-tempo, existem elementos encantados: tecido vermelho, corda de fitas, barcos com fotos e uma quartinha de fundamentos ancestrais, compondo a cenografia de um lugar no qual o presente e o passado se misturam. Na linha espiralar da Kalunga uma personagem enigmática, com seu caldeirão eletrônico musical, transforma sons e histórias em poesia, envolvendo jovens, crianças e adultos em um grande jogo no qual o que já aconteceu, muitas vezes, parece novo, e o novo tem um gostinho de história antiga. Juntos, brincantes e público vadeiam, dançam e gargalham enquanto cruzam essa travessia de encantamentos. “Preparem-se para entrar nessa roda e tentar responder: É Possível Gargalhar Depois da Travessia?”, desafiam e brincam os atores e as atrizes da N’kinpa.

Segundo a diretora Joice Jane Teixeira, “Kuenda Kalunga, Kuenda Njila: É Possível Gargalhar Depois da Travessia? é uma homenagem ao ‘povo da rua’ – Exus e Mpambu Njila: saberes e filosofias ancestrais que nos deram e nos dão as rotas de Vida nesse sistema de Morte em que o povo negro vive, e foi largado em sua própria sorte”. Trazendo as simbologias das ciências espirituais de matrizes afrodiaspóricas, o brinquedo-espetáculo tem como tema fundante a ‘guerra’ vivenciada constantemente pelos corpos negros nesse território chamado de Brasil. “Mas também, e sobretudo, traz as ‘rotas’ e as ‘dádivas’ que nos fizeram chegar até aqui para a continuidade do girar da roda…da Dikenga…da espiral do tempo-vida, pois, por mais que tentem nos apagar e nos aniquilar, sempre renasceremos nas rodas de capoeiras, nos jongos ou nos candombes. Sempre renasceremos em qualquer batida de tambor”, afirma a Coletiva N’kinpa.

O espetáculo foi concebido durante um ano de pesquisa e compartilhamento dos estudos cênicos e musicais da Coletiva com o corpo discente e docente e com a comunidade de duas escolas públicas municipais da cidade de São Paulo: EMEF Ana Maria Benetti e EMEI Cruz e Sousa. O processo criativo é parte conclusiva do projeto TERREIROS NÔMADES: Macamba Faz Mandinga – Saberes Afrodiaspóricos nas Corporeidades da Cena, contemplado pela 41ª Edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.

Serviço

Espetáculo: Kuenda Kalunga, Kuenda Njila – É Possível Gargalhar Depois da Travessia?

Duração: 80 min. Classificação: Livre. Gênero: Musical Negro – Performance poética.

Apresentações restritas à Fundação.

19/11 – Terça, às 14h

Local: Fundação CASA Santo André II

Av. Dom Jorge de Oliveira, 193 – Vila Guiomar. Santo André/SP.

26/11 – Terça

10h – Local: Fundação CASA Chiquinha Gonzaga

R. Jupuruchita, 300 – Vila Prudente. São Paulo/SP.

14h – Local: Fundação CASA Rio Tâmisa

Rua Cel. Mursa, 270 – Brás. São Paulo/SP.