Coleta Seletiva em Ribeirão Pires recolheu mais de 120 toneladas de materiais recicláveis

Nos primeiros cinco meses do ano, o programa de coleta seletiva porta a porta em Ribeirão Pires já coletou 124.846 toneladas de materiais recicláveis. Realizado pela CooperPires em parceria com a Prefeitura da Estância, o serviço atende todos os bairros da cidade e pode ser agendado pelos moradores através do aplicativo Ribeirão Pires Digital.

O programa, que busca promover a sustentabilidade e a correta destinação dos resíduos, tem um papel crucial na separação dos materiais recicláveis. Cada tipo de resíduo possui um processo próprio de reciclagem e a separação adequada pelo gerador – seja cidadão, empresa ou instituição – facilita esse processo e torna a reciclagem mais viável e menos onerosa.

“A separação correta dos resíduos é fundamental para o sucesso da reciclagem. Quando diferentes tipos de materiais são misturados, o custo e a complexidade do processo aumentam significativamente. Por exemplo, a reciclagem de uma lata de alumínio é completamente diferente da reciclagem de uma caixa de papelão”, explica o secretário de Meio Ambiente, Temístocles Cardoso.

Os moradores de Ribeirão Pires podem se inscrever no serviço de coleta seletiva e agendar a passagem do caminhão de coleta em sua rua através do aplicativo Ribeirão Pires Digital, facilitando a adesão ao programa e garantindo que seus resíduos sejam reciclados adequadamente.