Colégio Singular tem programação de férias para o período integral

Com a proposta de colaborar com os pais que precisam de suporte durante as férias escolares, o Colégio Singular, com unidades localizadas no Grande ABC, e o Liceu Monteiro Lobato oferecem uma programação diferenciada para os alunos do período integral.

Entre segunda-feira (6 de janeiro) até o início das aulas do ano letivo, todas as unidades que contam com o programa receberão as crianças com atividades lúdicas, recreativas, culturais e culinárias – sempre com a finalidade de promover aprendizado e entretenimento.

O Singular também está de portas abertas para as famílias que buscam uma escola que proporcione educação global, projetos inovadores e que respeita a individualidade e potencial de cada estudante.

O Colégio Singular possui mais de 10 unidades, é a maior escola do Sistema Anglo do Brasil e seu material didático é utilizado da Educação Infantil ao Ensino Médio. A rede também oferece cursos preparatórios para o vestibular, por meio do Singular Anglo.