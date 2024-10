Colégio Singular sedia palestra com influenciadores do Grupo Primo

O protagonismo sempre foi uma das marcas do Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC. E, para dar continuidade às novidades de 2025, no próximo dia 7 de novembro (quinta-feira), às 19h30, a unidade Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro) sediará uma palestra com o tema As habilidades e competências necessárias para os alunos do século XXI, ministrada pelos especialistas Breno Perrucho e Thiago Nigro, do projeto do Grupo Primo – Jovens for Schools.

Esse encontro marcará o lançamento da parceria entre o Singular e o Jovens for Schools, que a partir do próximo ano reforçará os conteúdos: socioemocional, educação financeira e empreendedora para os estudantes a partir do Ensino Fundamental I.

O evento também será aberto para a comunidade em geral e, como as vagas são limitadas, os interessados deverão fazer a sua inscrição antecipadamente pelo portal: www.singular.com.br.

De acordo com Eduardo Zamborlini, supervisor de Matrículas do Singular, a palestra trará um tema extremamente relevante na vida dos estudantes e das famílias. “Será uma oportunidade valiosa para explorar as novas demandas da educação e conhecer de perto as transformações que estão moldando o futuro dos alunos e a proposta pedagógica da nossa rede de ensino”, explica.

Os palestrantes:

Breno Perrucho: um dos maiores influenciadores digitais de educação financeira da atualidade. Com uma abordagem jovem e descontraída, ele atraiu quase 2 milhões de inscritos para o seu canal no YouTube, o Jovens de Negócios, é autor do livro O que o ensino não te ensina e fundador de diversas empresas de sucesso.

Thiago Nigro: o criador do canal do YouTube O Primo Rico, que tem foco na educação financeira para todos. Antes de ser influenciador digital, Nigro era sócio de uma empresa de assessoria de investimentos. Atualmente, a sua empresa é conhecida como Grupo Primo e está em crescente expansão, incluindo a Finclass, uma plataforma de aulas sobre finanças e investimentos com alto nível de produção audiovisual.

Serviço: Palestra – As habilidades e competências necessárias para os alunos do século XXI

Data: 7 de novembro (quinta-feira)

Horário: 19h30

Locais: Colégio Singular de Santo André (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro)