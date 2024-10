Colégio Singular sedia feira de adoção animal

No próximo sábado (19 de outubro), das 9h às 15h, a unidade do Colégio Singular (rua Álvares de Azevedo, 222 – Centro – Santo André), por meio da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, sediará uma feira de adoção animal. A entrada é gratuita e aberta à comunidade.

Esta ação ocorre em parceria com os protetores independentes que resgatam os animais abandonados e cuidam para que estejam em condições de adoção. Para a feira, eles são castrados e passam por consulta com um veterinário, que verifica se estão saudáveis.

Ao adotar um pet, os candidatos recebem informações sobre guarda responsável e é preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, ser maior de 18 anos e ter a concordância da família.

Quem puder colaborar com a causa, no dia do evento também serão aceitas doações de ração para cães e gatos, camas, cobertores e outros itens voltados para os pets.