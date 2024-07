Colégio Singular reforça o ensino da língua inglesa com metodologia específica

Hoje, falar inglês fluentemente tornou-se uma competência que transforma indivíduos em cidadãos globais e capacitados a interagirem com o mundo. Por isso, o Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promove o ensino da língua inglesa por meio do Singular Language Center.

A partir dos três anos de idade, o aluno conta com o Programa Bilíngue e até o final do Ensino Fundamental I são ministradas cinco aulas de inglês por semana. Com foco na fluência e na vivência, o programa conta com material importado, aulas dinâmicas e conteúdos contextualizados, com uso de tecnologia e respeito à individualidade. Nessa fase, os estudantes já estão preparados para o seu primeiro exame internacional de proficiência.

O Ensino Fundamental II também utiliza material importado e reforça, de forma natural, a leitura, a conversação e a escrita. A partir do 9º ano e da 1ª série do Ensino Médio, o aluno pode optar pelo programa de dupla certificação, o High School, que ocorre em parceria com a University of Missouri, no contraturno das aulas. Nesse programa, o estudante faz o Ensino Médio americano e o brasileiro ao mesmo tempo, podendo usar a certificação para ingresso em várias universidades nacionais e internacionais. No caso da Escola de Propaganda e Marketing (ESPM), o singulariano não precisa prestar vestibular.

O Singular Idiomas é outro diferencial. Trata-se de uma escola de inglês dentro de todas as unidades do Singular, que além do ensino da língua inglesa ainda prepara o estudante para os exames internacionais de proficiência, já que o Singular é Centro Preparatório dos Exames de Cambridge. O programa acompanha os alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio, com a chancela da Universidade de Cambridge.

