Colégio Singular investe na modernização de suas instalações

Quando o assunto é o bem-estar dos alunos, o Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, não mede esforços para oferecer o melhor em conforto, acolhimento e educação de ponta. Com esse compromisso, recentemente, algumas unidades passaram por inovações e modernização de suas instalações.

A unidade São Bernardo (Rua Itu, 143 – Centro) projetou melhorias para que as crianças da Educação Infantil e do 1º ano possam desfrutar de ambientes divertidos e lúdicos. Para isso, foi criada a operação play, um novo layout dos espaços, com a implantação do summer rain, o oceano, o mundo circus e, até o cultivo de alimentos com o projeto hidroponia. No Ensino Fundamental, as salas ganharam novos aparelhos de ar-condicionado.

No Singular Júnior, os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II (Rua das Figueiras, 1840 – Bairro Campestre – Santo André) foram contemplados com a reforma de oito espaços, sendo quatro salas temáticas – que atendem as disciplinas de Inglês, Humanas, Exatas e Socioemocional/Debates, sala de criatividade e maker, laboratório de Ciências, refeitório e pátio.

Todas as áreas foram projetadas por uma empresa especializada em arquitetura educacional a fim de proporcionar mais possibilidades pedagógicas aos professores e aprendizagens mais significativas aos alunos. As salas da Educação Infantil e de Leitura também ganharam nova ambientação e mobiliários (Rua das Figueiras, 2020 – Bairro Campestre – Santo André).

Já o Liceu Monteiro Lobato (Rua Elisa Fláquer, 167 – Centro – Santo André) recebeu melhorias estruturais e modernos equipamentos na sala STEAM, novo espaço para as aulas e atividades, além de reforma da quadra externa, com miniquadra e arquibancada, e amplo espaço verde.