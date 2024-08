Colégio Singular é representado em Paris por ex-alunos

O Colégio Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, é uma escola completa que alia o ensino de qualidade à prática esportiva, a qual é incentivada desde as séries iniciais. E todo esse incentivo vem sendo refletido nos Jogos Olímpicos Paris 2024, com a participação de alguns ex-alunos que seguiram a carreira esportiva

Um deles, que está envolvido diretamente com as medalhas de ouro e bronze da judoca Beatriz Souza, é o singulariano Lorenzo Lecci Capelli, preparador físico da atleta no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Essa não foi a primeira vez que ele teve atletas representando o Brasil em olimpíadas. Em Tóquio, foram cinco

No tênis de mesa, dos oito atletas convocados, quatro são singularianos: Hugo Calderano, Vitor Ishy e as irmãs, Giulia e Bruna Takahashi. Hugo e Bruna já haviam participado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e Tóquio 2020, enquanto Vitor e Giulia, do segundo evento.

O veterano Hugo Calderano terminou a competição como o quarto melhor tenista do mundo e na disputa em equipes, ao lado dos seus colegas Vitor Ishy e Guilherme Teodoro, chegou às quartas de finais. No atletismo, salto com varas, a ex-aluna Juliana Campos também marcou presença no evento.

Nos Jogos Paralímpicos, mais ex-alunos representarão o Brasil, como é o caso de Fernando Guimarães, técnico da seleção brasileira feminina de vôlei sentado. Em 2022, durante o Mundial, realizado na Bósnia e Herzegovina, o singulariano esteve no comando das equipes feminina e masculina, que conquistaram ouro e bronze, respectivamente.

Quem fecha a lista de ex-alunos é a atleta Verônica Hipólito, que coleciona medalhas importantes, como: bronze nos 100m no Mundial de Kobe 2024; prata nos 100m, 200m e revezamento 4x100m nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019; prata nos 100m e bronze nos 400m nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos 100m, 200m e 400m, e prata no salto em distância nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro nos 200m e prata nos 100m no Mundial de Lyon 2013.