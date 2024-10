Colégio Singular arrecada mechas de cabelo, lenços, gorros e toucas

Com a proposta de intensificar a conscientização sobre a importância da Campanha Outubro Rosa, a rede de ensino Singular, com unidades localizadas na região do Grande ABC, está engajada em mais uma ação social.

Até o dia 31 de outubro, todas as unidades do colégio e do cursinho serão pontos de arrecadação de mechas de cabelo de até 15 centímetros (para a confecção de perucas), de lenços de cabeça, de toucas e de gorros, que serão entregues para instituições que atendem mulheres em tratamento contra o câncer. Os endereços das unidades podem ser consultados no portal www.singular.com.br .