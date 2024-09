Colégio simula eleição com crianças entre 6 e 10 anos de idade

Os personagens do filme Divertidamente, que representam as emoções, se transformaram em candidatos a prefeito durante uma simulação de eleições para crianças de 6 a 10 anos, no Colégio Singular São Caetano. Durante uma semana, os alunos conheceram os candidatos e suas propostas e, na próxima quarta-feira (2 de outubro), das 9 às 10 horas e das 14h50 às 15h40, colocarão em prática o voto consciente.

A apresentação do perfil e a proposta de cada candidato foi realizada pela equipe pedagógica durante um horário eleitoral e cada criança foi orientada para que pesquisasse e refletisse sobre as atitudes dos candidatos. Segundo a orientadora educacional Magda Ferrari, logo após a primeira apresentação iniciaram os questionamentos e curiosidades por parte dos alunos.

A atividade ainda abordou o sistema eleitoral, a importância e obrigações do prefeito e o sigilo do voto. Em seguida, os alunos confeccionaram o seu título de eleitor, que deverá ser apresentado no dia da simulação. Para tornar a atividade ainda mais real, a eleição ocorrerá em computadores adaptados para serem urnas eletrônicas e contará até com o sinal sonoro identificando que a votação foi concluída.

De acordo com a coordenadora pedagógica Cristiane Conte, a proposta do evento é conscientizar sobre a importância da participação política na construção de um país mais justo e como as escolhas de cada um impactam uma sociedade. “Queremos mostrar a eles que nesses processos é preciso respeitar as opiniões e não aceitar negociações em detrimento do voto”.

Serviço – Simulação de eleição para crianças de 6 a 10 anos

Data: 02/10/2024

Horário: Manhã, das 9h às 10 horas e no período da tarde, das 14h50 às 15h40

Local: Colégio Singular São Caetano (Rua Santa Rosa, 305)