Colégio São Carlos promove grande festa em homenagem à família e comemora seus 50 anos

No dia 15 de fevereiro, o Colégio São Carlos realizará uma grande festa em homenagem à família, celebrando seus 50 anos de tradição em educação. O evento será totalmente gratuito e aberto ao público, com diversas atividades para toda a família.

A programação começa às 8h30, com a concentração no Parque Salvador Arena, no Rudge Ramos, para a CãoMinhada – um animado percurso pela Avenida Caminho do Mar até o Colégio São Carlos. Tutores e pets seguirão juntos até a escola, onde a festa continuará em dois espaços especiais:

Espaço PET – dedicado às famílias com pets, contará com:

Ambulatório veterinário para avaliação pós-caminhada

para avaliação pós-caminhada Desfile pet

Caça a petiscos

Desafios e brincadeiras interativas

Espaço FAMÍLIA – para aqueles que vierem sem pets, com:

Jogos de tabuleiro

Sessões de auriculoterapia

Aferição de pressão arterial

Espaço kids

Sorteios e brindes

O evento conta com grandes parceiros, como: Árbol – Hospital Veterinário, Pet Móvel, Yazigi, Sorveteria Chiquinho, Spa Pet – Humanizado, Universidade Estácio, Pet Shop Rudge Ramos e Best Pet Shop.

Para quem não tem pet e deseja participar das atividades em família, basta comparecer ao Colégio São Carlos a partir das 9h30.

SERVIÇO

O Colégio São Carlos fica na Rua Comendador Pinotti Gamba, 119 – Rudge Ramos.

fica na Venha celebrar conosco esse momento especial de união, diversão e conexão com a família e os pets!

Mais informações: Cida Lucena – (11) 9 9343-8866