Colégio Santa Marcelina de São Paulo cria projeto inovador de combate ao bullying

De acordo uma pesquisa realizada pelo DataSenado, 33% dos quase 60 milhões de estudantes matriculados no Brasil sofreram bullying no ano passado. O dado alarmante revela como o bullying tem sido um dos maiores problemas vivenciados no ambiente escolar e aponta a necessidade urgente de combatê-lo. É nesse cenário que o Colégio Santa Marcelina de São Paulo criou o projeto “Anti-Bullying – Amizade Social”, com foco em promover um ambiente mais seguro, acolhedor e inclusivo. A iniciativa inovadora já está em andamento, impactando 315 estudantes do Ensino Fundamental Anos Iniciais.

O objetivo do projeto é promover a conscientização sobre os diferentes tipos de bullying e seus impactos negativos na vida dos estudantes, além de educá-los sobre as causas implícitas do ato e fornecer estratégias eficazes de prevenção, como promover a empatia, respeito mútuo e tolerância.

A professora Silvana Aparecida Moretto Pacífico, do Colégio Santa Marcelina de São Paulo, ressalta que a iniciativa busca capacitar os estudantes para que não apenas saibam como identificar o bullying, mas para que também se sintam confortáveis em relatar incidentes e saibam como intervir de forma segura e eficaz. “Queremos que todos se sintam valorizados e protegidos contra o bullying e outras formas de violência, a fim de reduzir as taxas de ocorrência, tanto em termos de frequência quanto de gravidade dos incidentes, promovendo uma cultura escolar baseada no respeito mútuo, na aceitação da diversidade e na valorização das diferenças individuais”, afirma a docente.

Dinâmica

No Colégio, o projeto foi tomando forma à medida em que os estudantes se engajavam com o tema e desenvolviam ideias para a promoção de uma Campanha de Combate ao Bullying, que incluía a divulgação de cartazes e a produção de um vídeo sobre os impactos do bullying na vida de quem sofre com esse tipo de violência.

“Neste momento, os estudantes estão idealizando o Dia da Conscientização ou Combate ao Bullying, cuja ideia é contar com uma palestra de alguém que já tenha sofrido isso no ambiente escolar, além de uma apresentação teatral, abordando também o cyberbullying, sem contar nos vídeos curtos, que informam os conceitos, tipos, personagens, impacto e prevenção, os quais serão transmitidos para todos os estudantes do colégio”, conta Silvana.

Inspiração

O tema da Campanha da Fraternidade de 2024, que reflete a beleza da fraternidade humana e o fortalecimento dos vínculos da amizade social, foi uma inspiração para o projeto, criado a partir de discussões no ambiente de aprendizagem sobre as relações interpessoais e o convívio harmônico. Sob a orientação de professores dedicados e com o apoio da direção escolar, os estudantes se tornaram os protagonistas na elaboração e execução das ações do projeto.

“Eles são os maiores interessados e criadores das ações que estão sendo promovidas na escola. Os professores atuam apenas como mediadores para proporcionar a gestão das produções que acontecem durante a prática pedagógica, além de fazer a ponte de comunicação entre a equipe gestora (coordenação/direção) para que as ações possam ser efetivadas no ambiente escolar”, explica a professora.

Benefícios

O projeto Anti-Bullying – Amizade Social não apenas busca reduzir a incidência do bullying, mas também criar um ambiente escolar seguro e acolhedor e que ainda melhora o desempenho acadêmico, por se tornar mais propício para a aprendizagem. Além disso, promove a saúde mental, o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais e fortalece a comunidade escolar.

“O Colégio Santa Marcelina acredita firmemente que a educação é a base para um futuro melhor e mais justo, e esse novo projeto é um passo significativo em direção a esse futuro, impactando positivamente a vida de muitos estudantes”, finaliza Silvana.