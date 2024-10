Colégio Engenheiro Salvador Arena – Últimos dias para inscrições para processos seletivos 2025

São Bernardo, outubro de 2024 – O Colégio Engenheiro Salvador Arena, um dos mais renomados da região do ABC e mantido pela Fundação Salvador Arena, está nos últimos dias de inscrições para seus processos seletivos de 2025, oferecendo vagas gratuitas e de qualidade para a Educação Infantil, Ensino Médio e Cursos Técnicos.

Podem se inscrever para o processo seletivo da 1ª Série do Ensino Médio Regular, candidatos que estejam cursando o 9º Ano do Ensino Fundamental em 2024, em escolas da rede pública ou particular e que comprovadamente não tenham reprovação escolar nos anos anteriores e estejam na faixa etária compatível com o ano a ser cursado e atendam aos critérios estabelecidos no manual do candidato. São disponibilizadas 112 vagas. (vide edital)

Para os Cursos Técnicos em Mecânica e Informática, os candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que irão concluí-lo em 2024, sem limite de idade, podem se inscrever. São disponibilizadas 40 vagas para cada curso.

Os cursos oferecidos pelo Colégio são gratuitos, sem custos para os candidatos aprovados. Além disso, metade das vagas são reservadas para candidatos sociais, promovendo inclusão e diversidade no ensino.

O processo seletivo para o Ensino Médio e Técnico será realizado pela Fundação Vunesp, e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 14 de outubro de 2024, mediante uma taxa de R$ 40,00 por curso.

Para o Nível V da Educação Infantil, o Colégio oferece 112 vagas gratuitas, sendo 56 destinadas a candidatos com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, e 56 para candidatos de qualquer renda familiar. As inscrições encerram-se às 16h00 do dia 21/10/2024.

As vagas serão sorteadas pela Loteria Federal, garantindo transparência no processo seletivo. Os responsáveis deverão verificar todos os detalhes no manual do processo seletivo, disponível no site do Colégio.

Qualidade educacional e estrutura completa

Desde 2010, o Colégio Engenheiro Salvador Arena é destacado como a melhor escola de São Bernardo do Campo pelos resultados do ENEM. Com uma matriz curricular inovadora e um ambiente educacional de excelência, a instituição oferece uma infraestrutura completa em seu complexo de quase 140 mil metros quadrados, que inclui laboratórios, salas temáticas, bibliotecas interativas, ginásios, um conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e uma estação agroambiental. O Colégio busca o desenvolvimento integral dos alunos, equilibrando habilidades técnicas e uma sólida formação humanística.

“Nosso compromisso é garantir uma educação de excelência, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos e oferecendo oportunidades iguais para todos”, destaca Cristina Favaron Tugas, diretora pedagógica do Colégio.

As informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no site da VUNESP e no site www.colegiosalvadorarena.org.br .

Sobre o Colégio Engenheiro Salvador Arena

O Colégio Engenheiro Salvador Arena oferece educação gratuita, desde a básica (Nível V) até o Ensino Médio e Técnico para 1875 alunos (2023). Ocupa o posto de melhor escola de São Bernardo do Campo, desde o ano de 2010, de acordo com os resultados do ENEM. Instalado em um complexo educacional localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em quase 140 mil metros quadrados, e conta com laboratórios, salas temáticas, quatro bibliotecas interativas, ginásios poliesportivos, conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e uma estação agroambiental. O espaço abriga também o Teatro Engenheiro Salvador Arena, com capacidade para 536 lugares. Mais informações em www.colegiosalvadorarena.org.br.

Sobre a Fundação Salvador Arena

A Fundação Salvador Arena (Fundação) é uma instituição civil de finalidade beneficente, de direito privado e sem fins lucrativos, criada em 1964 pelo engenheiro Salvador Arena (1915-1998) para manter atividades voltadas à transformação social, atuando nas áreas de educação e assistência social, e apoio nas áreas de saúde e habitação. Tema prioritário na área de educação, os programas próprios oferecidos no Centro Educacional da Fundação Salvador Arena e na Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena, receberam aporte de R$ 67,1 milhões em 2023, custeando todas as atividades e os serviços oferecidos gratuitamente, com 100% de recursos próprios. Apoia projetos sociais de OSCs em todo o Brasil por meio de recursos financeiros e assessoria técnica e disponibiliza ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas cada, que consistem em capacitar e qualificar as OSCs brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz. Em 2023 foram aplicados R$ 17,7 milhões em 128 programas socioassistenciais, que contemplaram projetos sociais e capacitação de organizações do terceiro setor, beneficiando diretamente 58.711 pessoas e indiretamente, 95.860 pessoas. Saiba mais: http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/