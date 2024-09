Colégio Eng. Salvador Arena abre inscrições para o Ensino Médio Regular e Cursos Técnicos

O Colégio Engenheiro Salvador Arena anuncia a abertura das inscrições para o processo seletivo da 1ª série do Ensino Médio Regular e dos Cursos Técnicos de Mecânica e Informática para o primeiro semestre de 2025.

Desde 2010, o Colégio Engenheiro Salvador Arena é destacado como a melhor escola de São Bernardo do Campo pelos resultados do ENEM. Com uma matriz curricular inovadora e um ambiente educacional de excelência, a instituição oferece uma infraestrutura completa em seu complexo de quase 140 mil metros quadrados, que inclui laboratórios, salas temáticas, bibliotecas interativas, ginásios, um conjunto aquático, campo de futebol, pista de atletismo e uma estação agroambiental. O Colégio busca o desenvolvimento integral dos alunos, equilibrando habilidades técnicas e uma sólida formação humanística.

Podem se inscrever para o processo seletivo da 1ª Série do Ensino Médio Regular candidatos que estejam cursando o 9º Ano do Ensino Fundamental em 2024, em escolas da rede pública ou particular e que comprovadamente não tenham reprovação escolar nos anos anteriores e estejam na faixa etária compatível com o ano a ser cursado e atendam aos critérios estabelecidos no manual do candidato. (vide edital).

Para os Cursos Técnicos, os candidatos devem ter concluído o Ensino Médio e não possuir curso superior completo, sem limite de idade.

Os dois cursos oferecidos pelo Colégio são gratuitos, sem custos para os candidatos aprovados. Além disso, metade dessas vagas são reservadas para candidatos sociais, promovendo inclusão e diversidade no ensino.

O processo seletivo será conduzido pela Fundação Vunesp, instituição renomada por sua excelência em avaliações educacionais, assegurando transparência e excelência na seleção dos candidatos.

As inscrições podem ser realizadas de 09 de setembro a 14 de outubro de 2024, com uma taxa de R$ 40,00 por curso. O Colégio oferece a opção de isenção desta taxa, cujo pedido pode ser feito até as 23h59 do dia 20 de setembro de 2024. Para solicitar a isenção, é necessário preencher o requerimento de solicitação da isenção de pagamento da taxa de inscrição e anexar a declaração, no período indicado, conforme descrito no edital.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital, no site da VUNESP e no nosso site www.colegiosalvadorarena.org.br

Sobre as modalidades

Ensino Médio Regular: Proporciona aos alunos a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Nosso objetivo é capacitar os alunos a gerir seu próprio conhecimento e buscar informações de forma eficaz. O Setor de Orientação Educacional apoia o desenvolvimento dos alunos em várias áreas, incluindo aprendizagem, comportamento, cognição, e aspectos sociais e familiares. O orientador educacional não apenas aplica sanções, mas também trabalha em conjunto com a equipe pedagógica para resolver problemas e promover soluções preventivas, garantindo um ambiente educacional eficaz e formativo.

Proporciona aos alunos a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Nosso objetivo é capacitar os alunos a gerir seu próprio conhecimento e buscar informações de forma eficaz. O Setor de Orientação Educacional apoia o desenvolvimento dos alunos em várias áreas, incluindo aprendizagem, comportamento, cognição, e aspectos sociais e familiares. O orientador educacional não apenas aplica sanções, mas também trabalha em conjunto com a equipe pedagógica para resolver problemas e promover soluções preventivas, garantindo um ambiente educacional eficaz e formativo. Curso Técnico em Informática: Forma profissionais na área de Tecnologia da Informação, com habilidades em desenvolvimento de sistemas de software, integração com hardware e automação, manutenção de computadores, celulares e tablets, além de desenvolvimento e gestão de projetos em TI.

Forma profissionais na área de Tecnologia da Informação, com habilidades em desenvolvimento de sistemas de software, integração com hardware e automação, manutenção de computadores, celulares e tablets, além de desenvolvimento e gestão de projetos em TI. Curso Técnico em Mecânica: Prepara profissionais para a área Metalmecânica industrial, com foco em desenvolvimento de projetos e manutenção mecânica, caracterização e aplicação de materiais, processos de fabricação, como fundição, soldagem e usinagem, além de automação industrial e comandos numéricos computadorizados (CNC).

Serviço: