Colégio de SP realiza exposição com pesquisas realizadas por alunos

A Mostra Cultural, evento tradicional no calendário do Colégio Marista Arquidiocesano, movimentou a comunidade escolar com uma série de atividades preparadas pelos estudantes, que se organizaram para mostrar as pesquisas e reflexões que vêm desenvolvendo desde o início do ano sob a orientação dos educadores.

A iniciativa visa expor aos visitantes, de forma lúdica e dinâmica, o aprendizado adquirido pelos alunos de todas as turmas, do Ensino Infantil ao Ensino Médio, sobre temáticas pertinentes para a formação acadêmica e cidadã.

A programação da Mostra Cultural 2024 contou com atividades diversas, como jogos, oficinas, brincadeiras interativas, painéis com exposições, ações de conscientização, espetáculos de dança, apresentações em língua estrangeira, entre outras. O tema deste ano foi “Arqui em Caleidoscópio”, simbolizando a pluralidade de percepções acerca de um tema.

A trajetória é marcada pelo desenvolvimento de habilidades fundamentais pelos estudantes, que buscam soluções para problemas do dia a dia e são estimulados a ter um pensamento crítico. De forma especial e sensível, tornam-se hábeis a comunicarem sua “leitura de mundo”.

Exemplos de trabalhos

No início do ano, ao definir os temas que serão desenvolvidos, os estudantes têm autonomia para escolher a temática que irão trabalhar, e os educadores redesenham os conteúdos de suas disciplinas para contemplar o objeto de pesquisa de cada turma.

O 5º ano A do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, por exemplo, escolheu saber mais sobre a proibição das indústrias de cosméticos de fazerem testes em animais e o que significa os produtos que têm o selo “Cruelty Free” em suas embalagens. Já o 4º ano desenvolveu um projeto intitulado “O lobo não é mau, ele é Guará”, com o objetivo de desmistificar as histórias infantis de que o lobo não é vilão e reconhecer a importância do animal para o reflorestamento e preservação do meio ambiente.

Os alunos do Infantil 1 fomentaram a “literatura de berço”, e cada aluno, à sua maneira, deu a sua contribuição dos benefícios de se contar histórias para as crianças bem pequenas. O Infantil 5 abordou como a tecnologia pode ser uma ferramenta utilizada para garantir acessibilidade nos espaços públicos. Para isso, montaram um parque em uma maquete com peças de LEGO para simular as soluções para pessoas com deficiência.

As cinco turmas da 3ª série do Ensino Médio analisaram a representatividade das figuras femininas em diversas instâncias e prestaram homenagens a mulheres que fizeram a diferença na história da humanidade. Além disso, os alunos criaram ONGs que uniram empreendedorismo e solidariedade com o intuito de transformar a cidade em um espaço mais empático e humano.

O diretor geral do Colégio Marista Arquidiocesano, Everson Ramos, comemora o resultado de mais uma edição da Mostra Cultural e ressalta a importância dos familiares estarem presentes e vivenciarem, junto aos filhos, um pouco do cotidiano escolar.

“As famílias são muito participativas. Pais e mães visitam os auditórios e as salas de aula para apreciar os trabalhos consistentes de pesquisa que os alunos estão engajados durante todo o ano. A Mostra Cultural é o momento que essas propostas são apresentadas, revelando o potencial e a criatividade dos nossos estudantes. Quanto aos pais, notamos que ficam encantados em perceber os ensinamentos dentro de cada projeto”, declara Everson.