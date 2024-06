Colégio de São Paulo leva a notícia para dentro das salas de aula

As turmas do 3º ano do Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, localizado na Zona Central de São Paulo (SP), tiveram contato direto com o Jornalismo, ao iniciarem os estudos sobre o gênero textual notícia.

A professora de Língua Portuguesa, Daiane Gonzalez S. Bueno, convidou a jornalista e relações públicas Clarice Bombana, profissional com uma carreira desenvolvida por mais de 25 anos em redação e edição de revistas especializadas, para uma conversa com os estudantes, na qual tratou sobre o cotidiano da profissão e seus desafios, além de se aprofundar nos elementos primordiais que caracterizam uma notícia. As docentes Andrea Cortolet Zardo, Fernanda Filz de Simone, Silvana Maria Fernandes Pereira e Sandra Vasconcellos Henriques também participaram da dinâmica.

“Para aqueles que desejam atuar no Jornalismo, dominar as técnicas e características desse gênero é fundamental para produzir conteúdos informativos e relevantes. Portanto, a notícia não só informa, mas também educa e elucida, desempenhando um papel vital no funcionamento de uma sociedade democrática”, afirma a professora Daiane.

O gênero textual notícia é uma forma de comunicação que se destaca por sua função informativa. As notícias são produzidas e veiculadas por diversos meios de comunicação, como jornais, revistas, sites, televisão e rádio, com o objetivo principal de informar o público sobre eventos, acontecimentos ou fatos recentes de interesse geral.

“A principal característica de uma notícia é a sua atualidade, pois aborda acontecimentos recentes ou em curso. Além disso, a objetividade é fundamental, evitando-se opiniões pessoais e juízos de valor, e prezando por uma linguagem clara, direta e precisa, que facilita o entendimento do leitor”, explica Daiane.

Estrutura e fake news

A estrutura de uma notícia é bem definida, começando pelo título, que deve destacar o fato principal e “chamar a atenção” do leitor. Na abertura, o lide, o primeiro parágrafo que resume as informações essenciais respondendo às perguntas básicas: quem, o quê, quando, onde, por que e como. O corpo da notícia desenvolve os detalhes do fato, geralmente seguindo uma estrutura em pirâmide invertida, em que as informações mais importantes vêm primeiro. Por fim, o desfecho pode incluir informações adicionais, contexto ou implicações futuras do fato noticiado.

A importância do gênero textual notícia reside no seu papel fundamental para a sociedade. Notícias informam os cidadãos sobre eventos e mudanças que podem afetar suas vidas, além de promoverem a transparência e a responsabilidade, especialmente em reportagens sobre políticas públicas e questões sociais. Elas desempenham um papel essencial na formação da opinião pública e na democratização da informação, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas sobre diversos aspectos de suas vidas.

Entender o gênero textual notícia é essencial para consumir e interpretar informações de forma crítica e consciente, uma forma de combater as chamadas “fake news”, informações deliberadamente fabricadas ou distorcidas, criadas para enganar, desinformar e manipular o público.

“Elas têm o potencial de causar danos significativos, pois podem influenciar opiniões, comportamentos e até mesmo decisões políticas e sociais. É essencial que a sociedade, começando pelas crianças, se unam para mitigar seus efeitos e promover um ambiente informativo saudável e confiável”, afirma a professora Daiane.