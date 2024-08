Colégio de Santo André é destaque em evento sobre robótica

No período de 5 a 9 de agosto, ocorreu a etapa mundial do Campeonato de Robótica Educacional FIRA ROBOWORLD CUP, que contou com a participação de 22 países, incluindo o Brasil.

O evento, que ocorreu em São Luís, se destacou pelo alto nível de inovação e interação mundial.

A equipe de alunos do Cidade El Shadai Centro Educacional, que fica em Santo André, brilhou ao conquistar o 2o lugar mundial em duas categorias, incluindo a desafiadora “Missão Impossível”.

O excelente desempenho dos alunos não apenas demonstrou sua capacidade técnica e criatividade, mas também colocou Santo André no cenário mundial da robótica educacional.

O Campeonato FIRA, conhecido por suas difíceis provas de robótica, oferece uma estrutura para que os estudantes aprimorem suas habilidades em resolução de problemas e programação. Contando com alunos do ensino fundamental à universitários, é uma experiência incrível no que diz respeito a tecnologia e a robótica.

A Cidade El Shadai tem sido reconhecida por seu compromisso com a inovação e excelência no ensino de robótica, formando jovens talentos que se destacam mundialmente. A conquista no Campeonato FIRA é um reflexo do esforço e dedicação dos alunos e professores da instituição, que é pioneira na robótica educacional na região.