Colégio Adventista do Jardim Utinga promove Semana do Meio Ambiente

O Colégio Adventista do Jardim Utinga está promovendo uma sequência de atividades especiais com seus alunos em celebração à Semana do Meio Ambiente. A iniciativa divide as ações por série e busca conscientizar e engajar os estudantes sobre a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental por meio de projetos práticos e educativos.

Os alunos do Pré 1 participaram ativamente do cultivo de uma planta trazida pela professora para a sala de aula. Esse projeto está alinhado ao tema dos “cômodos da casa”, especificamente a cozinha. Para isso, o grupo foi incentivado a criar móveis de cozinha utilizando materiais reciclados, que serão expostos no final da semana.

Já os alunos do Pré 2 coletaram tampinhas de garrafas PET, que serão doadas à ONG Acopet. A organização utiliza essas tampinhas para arrecadar fundos para a compra de ração e para a confecção de cadeiras de rodas para animais de estimação.

Dentro do projeto de Ecologia, os alunos do 2º ano estão plantando cebolinha e cheiro-verde, com o objetivo de aprender sobre o cultivo sustentável e a importância das plantas para a alimentação e para o meio ambiente.

As crianças do 3º ano estão envolvidas em um projeto sobre reciclagem. A partir de materiais recicláveis, os pequenos estão criando quadros e aprendendo sobre o ciclo de vida dos materiais e a importância da reutilização. E por fim, o 5º ano está aguardando autorização para plantar mudas na praça próxima à escola. Essa ação visa melhorar o ambiente local e incentivar a arborização urbana.

“Acredito que essas ações devem ir muito além dos muros da escola para atingir diretamente a consciência dos alunos fora da sala de aula como, por exemplo, a reciclagem na prática com os alunos do 5º ano. Queremos melhorar o ambiente local da nossa escola, mas principalmente incentivar a arborização urbana desde cedo”, diz Saray Pozzi, coordenadora de educação do Colégio Adventista do Jardim Utinga. “Agora mais do que nunca é fundamental que as nossas crianças e jovens compreendam a importância de cuidar do nosso planeta. Essa é uma das principais condutas da comunidade escolar desde a infância”, finaliza.