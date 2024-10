Colégio Adventista de Santo André conquista medalhas nas Olimpíadas de Língua Portuguesa

O Colégio Adventista de Santo André celebra os resultados obtidos na Olimpíada de Língua Portuguesa (OP) deste ano, que envolveu mais de 2.500 escolas e 300.000 estudantes de todo o Brasil. Participando pela segunda vez, a instituição teve alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio entre os competidores. As fases ocorreram em maio e outubro, com estudantes de diferentes estados.

Um aluno do 6º ano foi premiado com a medalha de Destaque Regional, enquanto outro estudante, também do Ensino Fundamental 2, conquistou a medalha de prata. Além deles, outros três alunos do colégio receberam menções honrosas por suas participações.

O diretor Uilson Santos destaca que a iniciativa das Olimpíadas de Língua Portuguesa na escola é de grande importância, pois a instituição trabalha com o desenvolvimento do aluno. “A competição é um fator positivo nesse sentido, oferecendo ao estudante a oportunidade de aprimorar suas habilidades de escrita, explorar diversos gêneros textuais e se aprofundar em gramática, interpretação e argumentação. Além disso, promove a valorização da Língua Portuguesa e da literatura brasileira, contribuindo para o fortalecimento da identidade nacional e cultural do aluno”, enfatiza.

Unidade Santo André I

Avenida dos Andradas, 367, Vila Assunção – Santo André – SP

Telefone: (11) 4468-5800

Unidade Santo André II

Rua Teófilo Otoni, 20, Jardim Utinga, Santo André- SP

Telefone: (11) 4463-9800