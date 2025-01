Colecionadores e entusiastas de discos, livros, K7, CDs e DVDs se reúnem em Diadema

Nos dias 18 e 19 de janeiro acontecerá a Feira de Vinil no Shopping Praça da Moça em Diadema, região metropolitana de São Paulo. O evento contará com DVDs de shows e filmes icônicos do cinema, além de LPs e CDs clássicos, nacionais, internacionais e algumas raridades da música.

Entusiastas e colecionadores da região poderão conferir títulos diversos da MPB, anos 70, 80 e 90, rock, punk, reggae, folk, samba, forró, jazz, pop, entre outros. Será possível, ainda, negociar via compra, venda e até troca de títulos com os expositores, e conferir revistas musicais e livros antigos.

Nelson Tapias, organizador deste evento, conta que as feiras reúnem desde os colecionadores experientes até os mais jovens. “Aproximamos todos que estejam interessados em vivenciar a experiência de ouvir música de maneira autêntica, resgatando a riqueza e o prazer de formatos físicos como o vinil. Na feira também tem sempre muito bate-papo e troca de experiências de momentos inesquecíveis, dos nossos expositores, nos principais shows do mundo”, comenta ele.

Para Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça, é essencial trazer uma exposição tão rica em cultura. “Incluir eventos que atinjam diversos públicos é uma iniciativa que visa tornar o shopping ainda mais plural. Estamos muito felizes em proporcionar este espaço onde todos possam explorar e redescobrir uma forma de consumir música que ultrapassa as plataformas digitais” afirma Lima.

A entrada na Feira de Vinil é gratuita e acontecerá no piso Araucária no sábado, dia 18, das 10h às 22h e no domingo, dia 19, das 14h às 20h.