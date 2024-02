Coleção de livros sobre Direito Notarial e Registral é lançada no Rio de Janeiro

A Editora Chave Mestra e os Cursos Virginia Arrais reuniram convidados na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 7, para o lançamento de duas obras que compõem uma série sobre Direito Notarial e Registral.

“Tabelionato de Notas” e “Tabelionato de Protesto” trazem, de forma irreverente, análises sobre estudos jurídicos relacionados aos temas, ambos atualizados pelo Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial.

Na primeira obra, a professora Virginia Arrais conduz o ensino sobre Tabelionato de Notas com o objetivo de formar um discente sistêmico e participante do próprio processo de aprendizado. O livro também abrange, ao final de cada tópico, um modelo de peça prática notarial, em especial para o profissional de notas ou estudante de segunda fase do concurso de cartório

Na segunda, “Tabelionato de Protesto”, de autoria de Thiago Martins de Oliveira, a professora Virginia Arrais coordena o conteúdo, que traz posicionamentos e comentários contundentes sobre o tema.

A série ainda contará com livros sobre Registro Civil das Pessoas Naturais, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos e Registro de Imóveis.

Virgínia Arrais é a 32ª Tabeliã de Notas da Cidade do Rio de Janeiro, professora e fundadora do Cursos Virginia Arrais e da Escola Nacional do Extrajudicial, Doutoranda e mestre em direito. Possui MBA em Poder Judiciário pela FGV/Law e em Gestão de Pessoas pela USP/SP. É especialista em direito notarial e registral, foi coordenadora da Escola de Escreventes do Colégio Notarial Brasileiro-RJ. Cursou Negócios Internacionais na Universidade da Califórnia de Berkeley/USA. Autora de diversos artigos publicados em revistas e em livros especializados.

Serviço:

As obras estão disponíveis na Livraria da Travessa ou no site, https://lp.cursosvirginiaarrais.com.br/livros, sob encomenda.