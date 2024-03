Colaboração entre SEDPcD e UFABC expande esforços em tecnologia assistiva

Visando intensificar a parceria já existente com as universidades paulistas e federais, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) estabeleceu uma nova colaboração com a Universidade Federal do ABC (UFABC). Esse novo acordo visa fomentar o progresso em pesquisas que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas e inovações tecnológicas assistivas, buscando a inclusão de pessoas com deficiência. A UFABC se junta à UFSCar como a segunda instituição federal a integrar este projeto durante a gestão estadual corrente.

“Estabelecer colaborações com instituições universitárias tem um profundo impacto social, pois elas desempenham um papel crucial na transformação social através da educação. O Estado de São Paulo tem uma oportunidade única de liderar em iniciativas de inclusão e tecnologia. O que diferencia nosso projeto é a colaboração entre cientistas e pesquisadores das universidades estaduais e federais de São Paulo para realizar pesquisas conjuntas, unindo forças em prol de uma sociedade mais inclusiva”, destacou Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A cerimônia de assinatura da parceria contou com a presença do secretário da SEDPcD, Marcos da Costa, do assessor especial da Secretaria, Ignácio Poveda, do Reitor da UFABC, Dácio Roberto Matheus, e da Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC, Cláudia Regina Vieira.

Esta nova aliança com a UFABC soma-se às parcerias já formadas com a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), além da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Essas instituições têm se dedicado a promover pesquisas conjuntas que melhoram a acessibilidade e formulam políticas para pessoas com deficiência, com um foco especial no desenvolvimento de tecnologia assistiva.

Em resumo, as parcerias com as universidades buscam ampliar a produção e organização de dados estatísticos sobre a população com deficiência, além de incentivar a inovação e criação em ciência e tecnologia voltadas a esse segmento, com uma atenção especial para tecnologia assistiva.