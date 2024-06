Coisa da Antiga celebra samba paulista e era do rádio com show gratuito no Teatro Cacilda Becker

O grupo Coisa da Antiga faz um show em homenagem a Henricão, um dos grandes nomes do samba paulista e da Época de Ouro do Rádio. O projeto intitulado “Só Vendo que Beleza!” busca resgatar e difundir o legado musical deste compositor e cantor, cujo balanço rural encantou o Brasil nas décadas de 30, 40 e 50 e foi responsável por clássicos como “Está Chegando a Hora” e “Só Vendo que Beleza (Marambaia)”. Eles se apresentam no Teatro Cacilda Becker no dia 27/06, com entradas gratuitas.

O Grupo Coisa da Antiga surgiu em 2010 com o objetivo de resgatar o cancioneiro da Época de Ouro do Rádio, que durou de 1929 a 1945. O show “Só Vendo que Beleza!” é fruto de duas extensas pesquisas: uma focada no samba da Época de Ouro do Rádio e outra no samba paulista. Henricão foi um pioneiro que levou o samba paulista para os grandes palcos e rádios em sua época. O projeto pretende revelar o vasto e inexplorado tesouro musical deste artista, cuja influência tocou grandes nomes como Carmen Costa, Elza Soares, Elizeth Cardoso, Nelson Cavaquinho, Elis Regina, Maria Bethânia, Jorge Veiga, entre outros.

Além de compositor e cantor, Henricão era um típico brasileiro pronto pro que der e vier. Ele foi goleiro, motorista, lavador de carro e ator premiado com diversos filmes ao lado de Mazzaropi. Henricão compôs o primeiro samba da escola Vai-Vai e suas músicas foram gravadas por nomes como Carmem Costa, Elza Soares e Elis Regina. Após anos no esquecimento, voltou à cena com o programa MPB Especial em 1973 e lançou seu primeiro LP solo em 1980. Foi eleito o primeiro Rei Momo negro de São Paulo em 1981 e faleceu em 1984, aos 73 anos.

“É uma vida e obra impressionante que esta temporada de shows e rodas de conversas não apenas celebra, como oferece ao público a oportunidade de redescobrir um importante capítulo da história musical brasileira”, conta Anita Galvão Bueno, cantora e líder do grupo.

Além dela, o grupo é formado por Rodrigo Carneiro (Violão 7 cordas), Emerson Bernardes (Cavaquinho), Rafael Esteves (Bandolim), Koka Pereira (Pandeiro) e Porkinho Trindade (Surdo).

A proposta do Coisa da Antiga, buscar a sonoridade dos regionais que acompanhavam os cantores na Época de Ouro do Rádio, retomando o espírito de criação coletiva em que se trabalhava. A versatilidade dos regionais se dá pelo trabalho em equipe, cada um contribui com sua musicalidade nos arranjos, respeitando a linguagem.

Serviço:

Data: 27 de junho

Horário: 21h00

Local: Teatro Cacilda Becker

Endereço: Rua Tito, 295, Lapa, São Paulo/SP