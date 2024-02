COFIP ABC faz balanço das atividades de 2023

Em 2023, o COFIP ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) e as empresas associadas concentraram esforços para fortalecer o relacionamento com a comunidade do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC, dando continuidade às iniciativas que já estavam em andamento e desenvolvendo novas atividades. As ações promovidas buscam manter um diálogo construtivo e transparente.

“Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável e a promoção do diálogo constante entre as partes envolvidas, fundamental para a consolidação do COFIP ABC como agente transformador na região do Grande ABC”, afirma o gerente-executivo do COFIP ABC, Francisco Ruiz.

Como parte da estratégia de estreitar os laços com a comunidade foram realizados no ano passado 11 Fóruns de Diálogo Social em Mauá, Santo André e no Parque São Rafael (SP), que reuniram mais de 500 participantes. Os fóruns são um espaço democrático para sugestões, reclamações e diálogo direto com representantes das empresas associadas, CETESB e poder público. Essa iniciativa integra o Plano de Comunicação Participativa (PCP), visando aprimorar o atendimento aos moradores do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC.

O Conselho Comunitário Consultivo (CCC), que se reúne mensalmente desde 2017, ampliou a sua abrangência. O novo regulamento aumentou para 36 o número de conselheiros, distribuídos de forma igual para cada bairro. O mandato passou a ser de 4 anos com possibilidade de renovação da candidatura.

O início de 2023 foi marcado também pela criação dos canais de comunicação 0800 770 0108 para esclarecimento de dúvidas, sugestões ou reclamações dos moradores e a lista de WhatsApp (11 97263 3362) para as empresas enviarem avisos e comunicados aos moradores. Foram criados ainda um perfil do COFIP ABC no Instagram e outro no LinkedIn.

Além dos canais de comunicação e das redes sociais, a comunidade toma conhecimento das atividades do COFIP ABC e das empresas associadas por meio do Informativo Integração. Com tiragem de 50 mil exemplares, o Informativo com periodicidade bimestral é entregue aos moradores de porta em porta.

Capacitação profissional

Com o objetivo de contribuir para a capacitação profissional e a geração de renda dos moradores do entorno do Polo, o COFIP ABC, em parceria com o SENAI, ofereceu mais de 60 vagas, de forma gratuita. Também foram desenvolvidos projetos de empreendedorismo em parceria com SEBRAE, Senac e Qualifica Mauá, atendendo 37 alunos para os cursos de preparo de bolos e tortas e preparo e venda de pizzas doces e salgadas.

Teatro nas Escolas

O compromisso com a cultura foi evidenciado pelo projeto Teatro nas Escolas, resultado de uma parceria do COFIP ABC com as associadas Air Liquide, Braskem, Cabot, Chevron e Indorama Ventures. Apresentado em escolas do Ensino Fundamental I, para alunos entre 6 e 10 anos, o espetáculo voltará a ser encenado neste ano de 2024, mas agora voltado para estudantes de 12 a 15 anos. O espetáculo, apresentado pela companhia de teatro Espaço Cênico, está disponível no canal do YouTube do COFIP ABC.

Todas as atualizações sobre as atividades do COFIP ABC podem ser acompanhadas através das redes sociais e do site oficial em www.cofipabc.com.br.