COFIP ABC e associadas ampliam projeto Teatro nas Escolas

O COFIP ABC, juntamente com as empresas associadas Air Liquide, Braskem, Cabot, Chevron e Indorama Ventures, retomou o projeto Teatro nas Escolas, iniciado no ano passado. O espetáculo “Mundo Sustentável: Uma Viagem Inesquecível” é direcionado para alunos pré-adolescentes, do Ensino Fundamental II das redes municipais e estaduais de Mauá, Santo André e São Paulo.

A estreia do espetáculo “Mundo Sustentável: Uma Viagem Inesquecível”, da companhia de teatro Espaço Cênico, ocorreu no dia 17 de setembro, na Escola Estadual Sada Umeizawa, em Mauá. No total, serão realizadas 70 apresentações até o mês de outubro.

Essa iniciativa, do COFIP ABC e das empresas associadas visa disseminar conhecimento e despertar o interesse pela sustentabilidade e pelo papel da química e suas aplicações no dia a dia.

O espetáculo conta a história de Théo, um estudante que faz uma viagem intergaláctica e visita diversos planetas. Ao chegar à Terra, ele conhece o petróleo e faz amizade com Clarissa Manoela e Jucas Neto, influenciadores digitais.

Segundo a diretora artística do Teatro nas Escolas, Tânia Passarelli, a ideia foi criar uma história envolvente e educativa que falasse diretamente à realidade das crianças. “Queríamos que compreendessem o impacto da indústria no cotidiano de forma leve e divertida, para que pudessem conhecer melhor o petróleo, sua utilidade e a evolução da indústria química e petroquímica”, explica Tânia.

Este é o segundo ano consecutivo em que o COFIP ABC e suas associadas realizam o projeto. Em 2023, foram promovidas 50 apresentações do Teatro nas Escolas, para alunos do Ensino Fundamental I (6 a 10 anos), atingindo mais de 6 mil crianças. “O projeto teve uma excelente aceitação tanto por parte das crianças como dos educadores, o que nos motivou a ampliar o número de apresentações este ano. O projeto teatral contempla as ações do PCP – Plano de Comunicação e Participação, por isso, as escolas mapeadas fazem parte do entorno do Polo Petroquímico.”, destaca o diretor executivo do COFIP ABC, Francisco Ruiz. Na edição de 2024, devem ser contempladas 8 mil estudantes das escolas da região.