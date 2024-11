COFCO International leva Carreta do Amor ao Plaza Avenida Shopping para mulheres realizarem seus exames gratuitamente

A COFCO International, uma das maiores empresas globais do agronegócio, promove dois dias de autocuidado para as mulheres da região de São José do Rio Preto por meio da Carreta do Amor, disponibilizando a realização dos exames de Papanicolau e Mamografia gratuitamente. Entre os dias 12 e 13 de novembro, as mulheres poderão realiza-los no estacionamento do Plaza Avenida Shopping, a partir das 9h.



“Sabemos que o exame preventivo é uma ferramenta essencial para a saúde da mulher, pois detecta precocemente condições que podem ser tratadas com sucesso, promovendo uma vida mais saudável e protegida. A COFCO já tem uma parceria longa com o Hospital do Amor e esta é mais uma forma de proporcionar o bem-estar impactando positivamente a nossa comunidade”, comenta João Castro, diretor de recursos humanos da COFCO International.



Serviço:

Exames:

Papanicolau | Mulheres de 25 a 64 anos

Papanicolau e Mamografia | Mulheres de 40 a 69 anos

Local: estacionamento Plaza Avenida Shopping

Endereço: Av. José Munia, 4775 – Jardim Redentor – São José do Rio Preto (SP) | CEP: 15085-350

Data:

12 de novembro, das 9h às 16h

13 de novembro, das 9h às 14h

Para mais informações, acesse: Link

Sobre a COFCO International

A COFCO International é uma empresa global de agronegócios que compra, armazena, vende, processa e distribui commodities agrícolas essenciais: grãos, oleaginosas, açúcar, algodão e café. Com sede em Genebra, na Suíça, a COFCO International emprega cerca de 11 mil profissionais, em 37 países, e possui ativos em todos os continentes, com negociações em mais de 50 países. A COFCO International é uma plataforma de agronegócios da COFCO Corporation, uma das maiores companhias agrícolas e de alimentos da China, com atuação global. Para saber mais, acesse: Link.