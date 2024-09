COFCO International abre mais de 150 vagas em Santos

A COFCO International, uma das maiores empresas globais do agronegócio, abriu mais de 150 posições em seu terminal no Porto de Santos. As vagas estão distribuídas entre a área administrativa, liderança, operação e manutenção. Os candidatos podem se inscrever, até o dia 30 de setembro, pelo site.

O período de seleção será de outubro a dezembro deste ano e, após passar por essa etapa, os selecionados iniciarão sua trajetória na companhia entre janeiro e fevereiro de 2025. Posições que exijam OGMO serão divulgadas via Editais conforme lei de Portos 12.815/2013 e 9.719/1998.

Áreas de Atuação:

Administrativa: Assistente Contábil Analista Processos PL Assistente Administrativo JR Engenheiro De Segurança Do Trabalho PL Recepcionista



Operação: Assistente Navegação Assistente Manut Predial Balanceiro II Controlador Tráfego Eletricista II Operador CCO I Operador Galeria I



Liderança: Líder Operações III Supervisor Manutenção Mecânica



Manutenção: Eletricista I Eletricista II Mecânico II Programador Manutenção JR Planejador De Manutenção JR Técnico Em Lubrificação



Grau de escolaridade: os requisitos variam de acordo com a posição, podendo ser exigido desde ensino médio completo a curso técnico ou graduação, conforme as especificações abaixo:

Administração

Ciências contábeis

Comércio Exterior

Edificações/ Civil

Elétrica ou Eletrotécnica

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Gestão Portuária

Logística

Mecânica

Mecatrônica

Segurança de Processos

Segurança do Trabalho

Sistema de Gestão ISO 45001



Benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Auxílio Funeral;

Convênio Wellhub (Gympass);

Programa Cuidar: Acompanhamento de saúde emocional extensível aos dependentes;

Participação nos Lucros e Resultados (PLR);

Cesta de Natal.

Para mais informações, acesse: Link