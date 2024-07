COE, Rota e Gaeco fazem operação conjunta na Baixada Santista

A Polícia Militar e o Ministério Público cumprem, nesta terça-feira (23), 16 mandados de busca e apreensão na região do Morro José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo. Até o momento, três suspeitos foram presos em flagrante. Drogas, armas, celulares e outros aparelhos eletrônicos também foram apreendidos na ação.

O local é conhecido pelas denúncias constantes de tráfico de drogas. A Operação Baixada Segura, deflagrada pelo Comando de Policiamento de Choque em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), tem o objetivo de combater as organizações criminosas e reforçar a segurança na região.

Um levantamento do setor de inteligência da Polícia Militar indicou os principais locais de ação dos traficantes. As equipes conseguiram os mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça, e aliaram as forças com a equipe do Gaeco para o cumprimento.

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia de Choque, da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), e do Comando de Operações Especiais (COE), participam da ação.

Em um dos endereços, os militares encontraram grande quantidade de drogas, que ainda está sendo contabilizada. Os celulares apreendidos vão passar por perícia e devem indicar quem são os demais integrantes da quadrilha.

O coronel Valmor Racorti, que comanda a operação, conta que essa integração entre a Polícia Militar e o Ministério Público é crucial para combater o crime organizado. “Unimos forças e vamos continuar trabalhando pela segurança aqui na Baixada Santista”, pontuou.