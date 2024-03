COE encontra 100 quilos de cocaína que seriam embarcados em navio no Guarujá

Os policiais militares da 2ª Companhia do Comando e Operações Especiais (COE) apreenderam 100 quilos de pasta base de cocaína que seriam transportados em um navio para a Europa. A ação aconteceu na quarta-feira (20), no Jardim Las Palmas, no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Os policiais patrulhavam uma área de mata da praia do Sangava em uma embarcação. Durante a incursão, encontraram embaixo de pedras algumas embalagens usadas para impermeabilizar a droga e impedir a entrada de água. Dentro dos sacos, havia 96 tijolos de pasta base de cocaína. A operação contou com o apoio de cães farejadores do 5° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).

De acordo com os policiais que participaram da ação, a droga seria embarcada em navios, possivelmente com destino à Europa, devido aos sacos, tipo estanque, usados para impermeabilizar o material.

Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. A Polícia Civil registrou a ocorrência e segue com a investigação para descobrir a origem do entorpecente.