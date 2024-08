Cody Johnson será mais um astro internacional em Barretos

Principal evento do gênero do país e da América Latina, a Festa do Peão de Barretos é conhecida por promover grandes espetáculos, não só nas competições de rodeio que sedia, mas também nos shows que atraem milhares de pessoas todos os anos. Nesta edição – que acontece de 15 a 25 de agosto – um dos destaques é Cody Johnson, astro norte-americano da country music.

O artista faz uma única apresentação no Brasil, no dia 24 de agosto. Vencedor do Grammy de Melhor Música Country de 2023, Cody Johnson é considerado um fenômeno nos Estados Unidos com canções entre as mais tocadas como “Til You Can’t” e outros clássicos como “With You I Am”, “Wild as You”, “Dear Rodeo” e “Ain’t Nothin’ To It”.

“Buscamos sempre inovar em todos os setores. Nos shows não é diferente. Estamos atentos a boas oportunidades para nosso público e neste ano a vinda de Cody Johnson para um show exclusivo na Festa do Peão de Barretos é realmente uma grande conquista”, explica Pedro Muzeti, diretor cultural e responsável pela curadoria dos shows da Festa.

Cody Johnson vai integrar uma seleta lista com outros renomados artistas da música mundial que já se apresentaram ao longo da história da Festa de Barretos, como Garth Brooks, Shania Twain, Mariah Carey, Alan Jackson, Shakira, A-HA, Reba McEntire, entre outros.

“No final dos anos 1990 o evento trouxe pela primeira vez um show internacional. E vimos que realmente era uma importante aposta para manter a grandiosidade e a exclusividade que o evento sempre se propôs”, continua Pedro.

Shakira fez o primeiro show internacional no Estádio de Rodeio de Barretos, em 1997. Na sequência veio o Furacão de Oklahoma, Garth Brooks, em uma apresentação que bateu recordes e reuniu mais de 50 mil pessoas em 1998. Alan Jackson foi o astro country de 1999, em outra aposta que fez sucesso no evento. Em 2000, Reba McEntire, outra referência da música nos Estados Unidos fez um show em parceria com a dupla Chitãozinho & Xororó.

Em 2002 a banda norueguesa A-HA mostrou o ecletismo do evento. No mesmo ano, Gloria Gaynor também esteve no Parque do Peão para um show. Depois disso, em 2010, Mariah Carey foi a estrela internacional em Barretos, também em show exclusivo. 2015 marcou a volta memorável de Garth Brooks ao Brasil em show único e beneficente na Festa.

Em 2016, Chris Weaver Band dividiu o palco com Fernando & Sorocaba tocando sertanejo, country e rock. Já em 2018, outro fenômeno: o aguardado show da diva Shania Twain, que também esteve no Brasil exclusivamente para a apresentação na Festa do Peão de Barretos.