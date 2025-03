Coceira e vermelhidão ao usar maquiagem de Carnaval? Saiba como lidar

Com a chegada do Carnaval, surge a oportunidade perfeita para ousar nas maquiagens e criar visuais marcantes, abusando de glitters, tintas e outros pigmentos faciais. No entanto, algumas pessoas se deparam com reações indesejadas, como coceira, vermelhidão ou inchaço, após o uso desses produtos. O que muita gente não sabe é que essas reações podem ser causadas pela composição dos cosméticos, pela sensibilidade da pele ou até por alergias. Por isso, entender as causas desses sintomas e aprender a preveni-los torna-se fundamental para garantir que a festa seja aproveitada sem surpresas desagradáveis.

Segundo Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop, rede referência no desenvolvimento de cosméticos hipoalergênicos, a escolha de itens adequados é essencial para evitar desconfortos durante o uso. Ela ressalta a importância de conhecer os produtos e suas composições para identificar possíveis alérgenos. Além disso, enfatiza que investir em cosméticos de qualidade, especialmente aqueles com fórmulas hipoalergênicas, contribui para uma experiência mais segura e sem reações adversas à pele.

Causas comuns de reações alérgicas à maquiagem

“Reações alérgicas causadas por maquiagem frequentemente decorrem de substâncias presentes nas fórmulas dos produtos para a pele. Corantes artificiais, conservantes e fragrâncias, por exemplo, são compostos que podem desencadear reações como coceira, vermelhidão ou até inchaço. Julinha destaca que, ao optar por maquiagens com maior concentração desses componentes, as chances de sensibilidade aumentam, principalmente em pessoas com pele mais reativa.

Vale ressaltar que cosméticos que não seguem as normas de segurança e não passam por testes adequados de dermatologia podem conter substâncias irritantes para a pele. Isso ocorre especialmente em itens de baixo custo ou de origem desconhecida. Portanto, ao escolher maquiagem para o Carnaval, é fundamental estar atento à procedência dos produtos e às informações dos rótulos.

Remoção da maquiagem de forma adequada

A remoção correta da maquiagem também desempenha um papel fundamental na prevenção de reações adversas. Após o uso de produtos como glitters e sombras, é essencial limpar a pele de forma delicada, evitando fricções intensas que possam causar irritações.

“A água micelar surge como uma excelente opção para a remoção da maquiagem, pois não é agressiva e remove os resíduos de maneira suave. Após a limpeza, o uso de hidratantes hipoalergênicos ajuda a restaurar a barreira cutânea e mantém a pele protegida”, esclarece Lazaretti.

O sabonete facial é outro aliado importante nesse processo, pois limpa profundamente sem agredir a pele. Produtos que não possuem fragrâncias ou ingredientes irritantes devem ser priorizados, garantindo uma limpeza completa sem comprometer a saúde cutânea.

A escolha de sombras e lápis hipoalergênicos

Sombras e lápis para os olhos são itens essenciais na maquiagem de Carnaval, mas, como muitos outros produtos, podem causar reações alérgicas em algumas pessoas. Para evitar esses problemas, Julinha recomenda a utilização de versões hipoalergênicas desses cosméticos. Esses produtos são formulados sem substâncias irritantes e passam por rigorosos testes dermatológicos. A utilização de produtos com essas características reduz significativamente o risco de coceira, vermelhidão e outros sintomas, proporcionando uma experiência mais segura durante o uso.

“É válido pontuar que a escolha de itens específicos para a região dos olhos é importante, pois a área ocular é mais sensível e propensa a reações alérgicas”, conclui Julinha.