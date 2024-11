Coca-Cola retoma suas icônicas Caravanas de Natal 

Está decretado, o Natal só começa oficialmente quando as luzes mágicas dos icônicos caminhões da Coca-Cola estiverem iluminando as ruas por onde passam pelo país. A magia do Natal está prestes a brilhar ainda mais forte com o início da jornada das Caravanas de Natal da Coca-Cola, que passará por mais de 200 cidades no Brasil, este ano, levando uma mensagem de solidariedade e bondade nas principais vias urbanas e a magia para os corações das pessoas.

As Caravanas de Natal da Coca-Cola de 2024, que começaram na região Nordeste no dia 27 de outubro, em Crato (CE), e vão atravessar o país, prometem uma experiência mágica que celebra o verdadeiro espírito das festividades – reunindo pessoas para espalhar a alegria em todos os lugares que visitarem. A ação se concentra em exaltar a solidariedade e a bondade desse período tão especial do ano. Refletindo a mensagem central da campanha, “Desperte o Papai Noel que há em você”, as Caravanas vão encorajar os espectadores a abraçarem seus Papais Noéis interiores e compartilharem atos de bondade uns com os outros durante as festas de fim de ano.

As Caravanas seguem por todo o Brasil em parceria com o Sistema Coca-Cola. Durante essa jornada, cada região oferecerá experiências imersivas que celebram a magia do Natal que só Coca-Cola poderia proporcionar e promovem a conexão entre as pessoas e as comunidades. Para que ninguém perca a oportunidade de vivenciar esse encantamento, é possível acompanhar a rota e os horários das Caravanas pelo link, que está sendo atualizado conforme a confirmação das ações por região.

“A magia das Caravanas de Natal da Coca-Cola vai além das luzes e do encanto do Papai Noel; ela está profundamente enraizada na conexão emocional que criamos com as comunidades ao longo do Brasil. Acreditamos que o Natal é um momento de união, e nossa missão é inspirar pequenos atos de bondade que podem transformar vidas. É emocionante ver como as Caravanas se tornam uma celebração que toca o coração das pessoas, trazendo alegria e esperança”, diz Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

“O apoio do Sistema Coca-Cola Brasil é fundamental para regionalizar essa experiência, tornando-a única e especial em cada canto do país. Juntos, estamos comprometidos em criar momentos memoráveis que celebram o espírito natalino e fortalecem os laços entre os cidadãos, independentemente de onde estejam. Afinal, como dizemos, o Natal não começa oficialmente até que as luzes dos caminhões da Coca-Cola iluminem nossas ruas”, completa Ted.

Reforçando a mensagem “Desperte o Papai Noel que há em Você”, lançada no ano passado, a Coca-Cola continua a celebrar o espírito do Papai Noel, um símbolo atemporal de altruísmo, generosidade e bondade. O filme ‘Desperte o Papai Noel que há em você’ está de volta, lembrando a todos que um ato de bondade natalina pode despertar o Papai Noel que vive em cada um de nós. A trilha sonora do filme é assinada pela cantora e compositora britânica Celeste, em um cover da canção “Anyone Can Be Santa”.

Conforme as festas de fim de ano começam no Brasil, a marca oferece uma série de ações exclusivas, ao unir narrativas humanas com inovação, ancoradas em atos de bondade, porque mesmo os menores atos podem fazer uma grande diferença para as comunidades. Parcerias de impacto social são uma maneira especial para as pessoas expressarem o amor que sentem por suas comunidades. Fazer o bem sempre foi uma parte integral da Coca-Cola, alinhado com o propósito da companhia de ‘Refrescar o Mundo e Fazer a Diferença’. Sendo assim, os esforços da campanha de Natal da Coca-Cola, este ano, estarão especialmente voltados ao Rio Grande do Sul, onde a marca está se empenhando em ações significativas para impactar positivamente as comunidades locais que sofreram fortemente com as chuvas este ano. Entre as iniciativas, destacam-se a organização de doações para atender às necessidades das populações vulneráveis, a reestruturação da Fábrica em Sarandí (Coca-Cola FEMSA), que representa um importante impulso econômico para a região, e ações de impacto socioeconômico que visam fortalecer a infraestrutura local. Além disso, a Coca-Cola está estabelecendo parcerias com instituições locais para garantir que as iniciativas atendam às demandas específicas da comunidade.

“A retomada da campanha ‘Desperte o Papai Noel que Há em Você’ é uma mensagem de solidariedade extremamente importante neste momento. Queremos inspirar as pessoas a despertarem esse espírito solidário, especialmente ao olhar para a recuperação do Rio Grande do Sul. Neste ano, fizemos a diferença na vida de milhares de pessoas afetadas no Sul, e seguiremos fazendo em todo Brasil. Acreditamos que, através da campanha, podemos fortalecer a conexão humana e, juntos, impactar positivamente a vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade – não só neste Natal, mas durante todo o ano. O que o Rio Grande do Sul nos ensina é que o espírito de solidariedade permanece vivo e é capaz de inspirar o Brasil inteiro. E é com esse aprendizado que fazemos um convite para que cada um contribua e traga mais esperança à vida de outras pessoas neste Natal”, destaca Katielle Haffner, diretora de relações corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil e Cone Sul.

Neste Natal, a Coca-Cola também combina conexão humana com inovação tecnológica

No segundo ano da campanha ‘Desperte o Papai Noel, a Coca-Cola revela uma nova experiência digital com IA que permite às pessoas terem conversas emocionantes com o Papai Noel criando uma animação de um globo de neve personalizada e compartilhável, baseada em uma memória pessoal. O globo de neve digital será como um presente virtual e poderá ser compartilhado com outras pessoas como um pequeno gesto de agradecimento e amor. Acessível ao escanear os Códigos QR nas garrafas e latas de Natal de Coca-Cola, a Experiência Create Real Magic™ utiliza IA multimodal, que inclui geração de avatares 3D, conversação em tempo real com genAI, geração de imagens para criar uma experiência incrivelmente personalizada para cada usuário.