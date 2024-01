Coca-Cola leva iniciativas sustentáveis e interativas ao Festival de Verão de Salvador 2024 

Para fortalecer sua conexão com os consumidores e aumentar a conscientização sobre a relevância da economia circular e do empoderamento socioeconômico, a Coca-Cola, em parceria com o fabricante Solar Coca-Cola, marca presença no Festival de Verão de Salvador 2024, com iniciativas sustentáveis, educativas e interativas.

Pela segunda vez a empresa leva para o evento a ‘Tenda Sustentável’, que serve como um centro de reciclagem para coleta e triagem de resíduos gerados durante o festival. O local é aberto à visitação do público permitindo que todos acompanhem o processo de separação dos resíduos para reciclagem. A proposta é, além de contribuir com a destinação correta dos resíduos, engajar o público e promover a geração de renda e protagonismo para os trabalhadores de reciclagem.

“Este é um exemplo dos nossos esforços para minimizar impactos ambientais e promover benefícios socioeconômicos junto aos nossos parceiros. Apoiamos a reciclagem em larga escala e estamos empenhados em aumentar a coleta e reciclagem de garrafas PET pós-consumo”, destaca Katielle Haffner, Diretora de ESG da Coca-Cola Brasil. A iniciativa reforça a visão de um “Mundo Sem Resíduos” da The Coca-Cola Company, cujo objetivo é ter 50% de material reciclado em suas embalagens e dar destinação correta a todas as embalagens que coloca no mercado até 2030.

Na última edição do festival a iniciativa, por meio da ‘Tenda Sustentável’, coletou e destinou corretamente mais de duas toneladas de resíduos. À frente do stand e do trabalho de coleta de resíduos estava a equipe da Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (CAMAPET) que atuou com uma equipe de cerca de 60 trabalhadores. Para este ano, o trabalho será novamente realizado pela cooperativa que vai triar e beneficiar os resíduos que serão comprados novamente por meio do programa Recicla Solar, projeto de apoio à reciclagem da Solar Coca-Cola, em parceria com a Coca-Cola Brasil, para retornarem à cadeia de produção da empresa. A compra dos resíduos gera renda para as famílias dos cooperados e impulsiona a cadeia de reciclagem no Estado.

“A Solar vem construindo um caminho sólido de iniciativas de responsabilidade social na Bahia, desde nosso incentivo à empreendedoras baianas com o Meu Negócio é Meu País, o apoio a ambulantes durante o Natal e no Festival da Virada, até a participação do Recicla Solar no Festival de Verão 2024. Acreditamos que unir a energia positiva desse evento, – onde as pessoas vivem momentos de diversão e lazer –, com o propósito de conscientizar sobre o consumo e descarte correto dos resíduos gerados pelo Festival, é uma oportunidade de potencializar a mensagem da economia circular e da geração de renda. Já estamos no segundo ano dessa parceria, e sabemos que a amplitude de público do festival proporciona um impacto muito maior para essa ação. Essa e outras iniciativas da Solar e da Coca-Cola aqui na Bahia, selam nosso compromisso com a promoção de um mundo melhor, e reafirmam nosso comprometimento com esse Estado”, explica Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola.

Segundo a diretora, nos últimos três anos, o projeto Recicla Solar coletou 20 mil toneladas de resíduos e atualmente está em oito estados brasileiros. A meta para 2025 é coletar 15 mil toneladas de resíduos, chegando as 35 mil toneladas.

A iniciativa também reforça a visão de um “Mundo Sem Resíduos” da Coca-Cola Company, no qual a empresa tem a meta de ter 50% de material reciclado nas embalagens e dar destinação adequada a 100% das embalagens que a companhia coloca no mercado até 2030.

Coke Studio da Coca-Cola assina programação do Palco Rua no FVS24

Marca promove espaço para talentos musicais se reunirem, criarem e compartilharem momentos mágicos e únicos com o público /Coca-Cola

Sucesso na última edição, a plataforma musical da Coca-Cola, a Coke Studio, estará de volta ao Festival de Verão de Salvador 2024. Durante dois dias do festival, a marcar terá um palco exclusivo, o Palco Rua Coke Studio, que promoverá encontros inéditos entre DJs, incluindo 13 artistas baianos como A Dama, O Kanalha, Illy e Filhos de Jorge.

Confira a programação:

SÁBADO, DIA 27

Diggo chama Rafinha RSQ

Illy chama Dom Chicla

Pedro Pondé chama Letícia

A Dama

DOMINGO, DIA 28

Tiri chama Marcia Castro

Sambaiana chama Nessa

Filhos de Jorge

O Kanalha