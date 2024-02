Coca-Cola lança bebida que será comercializada exclusivamente no TikTok; conheça

No ano passado, o TikTok Shop criou opções de compra para o público. Agora, terá a Happy Tears Zero Sugar, uma produção exclusiva da Coca-Cola Creations, disponível a partir do dia 17 de fevereiro nos Estados Unidos e Reino Unido.

O diferencial, desta vez, é a venda dessa versão exclusivamente pelo aplicativo. Embora haja uma quantidade limitada, a empresa pretende aproveitar a oportunidade para inovar na produção.

Segundo o portal Meio & Mensagem, a Happy Tears Zero Sugar foi inspirada na Coca-Cola Spiced. Assim, foi criado um combo com uma caixa contendo duas latas prateadas decoradas com adesivos. No paladar, destaca-se a combinação do sabor original com nuances de sais minerais.