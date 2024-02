Coca-Cola Brasil coleta cerca de 4 toneladas de resíduos para reciclagem no Festival de Verão de Salvador 2024

A 25ª edição do Festival de Verão se destacou não apenas pelas atrações, mas pelo êxito na correta destinação de cerca de 4 toneladas de resíduos para reciclagem – o dobro do montante registrado na edição de 2023. O resultado positivo faz parte das iniciativas sustentáveis conduzidas pela Coca-Cola Brasil, em parceria com o fabricante da região, Solar Coca-Cola, que levaram ao evento a Tenda Sustentável.

Com o apoio de 60 catadores da Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (CAMAPET) foi possível fazer a correta coleta e destinação dos materiais recicláveis. No local, além do público poder acompanhar em tempo real o processo de separação, era também possível trocar resíduos plásticos por brindes exclusivos e experiências da marca.

“Essa ação não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros e, claro, o engajamento do público. E estamos orgulhosos do resultado alcançado neste ano”, destaca Katielle Haffner, Diretora de ESG para Brasil e Cone Sul da Coca-Cola. “Apoiamos ao longo do ano alguns festivais e, cada vez mais, queremos levar iniciativas como a Tenda Sustentável, inclusive para ampliar a conscientização sobre a importância da economia circular e, claro, contribuir com a inclusão produtiva de catadores por meio da geração de renda. Reforço que, ações como essa, fortalecem o nosso objetivo de contribuir para um futuro mais sustentável e está alinhado a nossa visão de um “Mundo Sem Resíduos”, no qual temos, entre as metas, dar destinação adequada a 100% das embalagens que colocamos no mercado até 2030”, finaliza a executiva.

Além de fortalecer a conexão e conscientização dos consumidores, a Tenda Sustentável instalada traz o protagonismo para os trabalhadores de reciclagem e minimiza os impactos ambientais. Os pilares são trabalhados também por meio do Recicla Solar, programa de fomento ao desenvolvimento da cadeia da reciclagem da Solar Coca-Cola, com apoio da Coca-Cola Brasil, para a ampliação da coleta e reciclagem de PET contribuindo para a visão de um Mundo Sem Resíduos da The Coca-Cola Company, no qual a empresa tem a meta de, até 2025, ter 50% de material reciclado compondo as embalagens produzidas pela companhia e, até 2030, dar destinação adequada a 100% das embalagens que são colocadas no mercado. O projeto tem contribuído ainda para a geração de empregos, dando protagonismo aos catadores, e ainda assume papel de liderança no crescente fomento à circularidade desses produtos em toda a região em que a Solar Coca-Cola atua, o que corresponde a 70% do território do País.

“A Solar vem construindo um caminho sólido de iniciativas de responsabilidade social na Bahia, desde nosso incentivo às empreendedoras baianas com o Meu Negócio é Meu País, o apoio a ambulantes durante o Natal e no Festival da Virada, até a participação do Recicla Solar no Festival de Verão 2024. Acreditamos que unir a energia positiva desse evento, – onde as pessoas vivem momentos de diversão e lazer –, com o propósito de conscientizar sobre o consumo e descarte correto dos resíduos gerados pelo Festival, é uma oportunidade de potencializar a mensagem da economia circular e da geração de renda, selando nosso compromisso com a promoção de um mundo melhor, e reafirmando nosso comprometimento com esse Estado”, explica Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola.

Segundo a diretora, nos últimos três anos, o projeto Recicla Solar coletou 20 mil toneladas de resíduos e atualmente está em oito estados brasileiros. A meta para 2025 é coletar mais 15 mil toneladas de resíduos, chegando às 35 mil toneladas.

MÚSICA & ENTRETENIMENTO

Coca-Cola também marcou a programação do festival, com sua plataforma musical, a Coke Studio, que voltou ao Festival de Verão. Assinando a programação do Palco Rua, desta vez recebeu encontros inéditos de DJs e artistas baianos, com nomes como: A Dama, O Kanalha, Illy e Filhos de Jorge. A marca ainda levou ao evento um tobogã exclusivo, que garantiu diversão e experiências únicas aos participantes.