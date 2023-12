Cobre: Tendência eminente para o setor de Eletroeletrônicos

Recentemente, muito tem se falado sobre projetos na América Latina utilizando Cobre, especialmente no que tange os carros elétricos. Para se ter uma ideia, de acordo com levantamento da KPMG, de 2023 a 2029, os investimentos estimados em 68 projetos de Cobre na região somam US$ 95,4 bilhões.

Ou seja, já está mais do que claro para este nicho os benefícios que o Cobre tem a oferecer para toda a cadeia. No entanto, o que não é muito evidenciado é que essas mesmas vantagens podem ser exploradas de forma ampla, também, em outros setores, como é o caso do segmento de Eletroeletrônicos.

Traçando um panorama sobre esta indústria, o mercado de Eletroeletrônicos encerrou 2022 com faturamento de R$ 220,4 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Esta amostragem reforça o potencial do setor que, para gerar ainda mais competitividade, precisa contar com produtos robustos e que confirmem a qualidade esperada.

Neste sentido, o Cobre e suas ligas constituem um dos principais grupos de metais comerciais, os quais vêm sendo amplamente utilizados no setor de Eletroeletrônicos, por conta de sua excelente propriedade térmica e elétrica, bem como boa conformabilidade a frio, aspecto fundamental do metal, uma vez que permite a possibilidade de fabricação de diversos componentes em diferentes formatos e geometrias. Outras vantagens como resistência e durabilidade também podem ser destacadas.

Por essas características, suas principais aplicações neste mercado englobam os terminais elétricos, transformadores, placas eletroeletrônicas, interruptores, reatores eletrônicos, cabos de força, perfil de contato trolley, cabos prolongadores, extensões, soquetes para iluminação e, ainda, disjuntores.

Os diferentes formatos do Cobre

As barras de Cobre, por exemplo, podem ser utilizadas em terminais elétricos para transformadores e fitas de Latão, aplicadas na produção de contatos elétricos diversos.

No caso das fitas, barras redondas e retangulares de Cobre prata, as mesmas podem ser empregadas nas aplicações em que se necessita de maior resistência ao aquecimento, como é o caso da fabricação de coletores e em situações em que é preciso unir a condutibilidade elétrica e a dureza mais elevada em comparação com outras ligas de Cobre com alta condutibilidade elétrica, características estas que variam de acordo com o teor de prata na liga.

Com relação ao Cobre elox, geralmente utiliza-se em situações em que é preciso contar com alta condutibilidade elétrica e térmica, bem como quando a presença do oxigênio seja controlada devido a necessidade de dobramento especial em conectores elétricos. Agora, em casos de Cobre eletrolítico, é possível usá-lo como condutor elétrico, perfil de contato trolley, barramento, chave elétrica, quadro de força, entre outras aplicações.

Há ainda fios e barras de Latão, que viabilizam a fabricação de pinos de tomadas, terminais para interruptores, termostatos e perfis especiais que poderão ser aplicáveis no segmento. Além disso, as fitas laminadas de Latão também são utilizadas para a fabricação de terminais elétricos, placas eletroeletrônicas, interruptores, cabos prolongadores, extensões, soquetes para iluminação e disjuntores, por possuírem boa condutividade térmica e elétrica, além de excelente resistência mecânica e ao desgaste.

Por fim, os laminados de Bronze fosforoso constituem opção preferencial para aplicações em que se deseja do produto final o comportamento conhecido como “efeito mola” em diferentes ligas e com propriedades mecânicas variadas em função do teor de estanho, o qual apresenta como principal função o aumento da resistência à corrosão, elevando significativamente a resistência mecânica.

Para se ter uma ideia da importância do Cobre neste setor, de todos os metais comuns empregados, o metal puro apresenta a mais alta classificação para a condutividade térmica e elétrica, possuindo o valor de 100% IACS (International Annealed Copper Standard – Padrão internacional para Cobre recozido). Outra vantagem é que por ser um elemento de transição e um metal nobre, conta com propriedades semelhantes às da prata e do ouro, porém, com um valor inferior.

Sustentabilidade

Indo além dos benefícios explorados, as ligas de Cobre também estão em sinergia com a sustentabilidade, por oferecer a possibilidade de inúmeras reciclagens sem alteração em seu desempenho, possibilitando, posteriormente, a reutilização de sobras após a sua industrialização.

Assim, os produtos fabricados a partir do Cobre e suas ligas seguem estritamente as normas técnicas aplicáveis a transformação, garantindo ao setor de Eletroeletrônicos um produto com garantia de qualidade e eficácia, gerando, assim, maior competitividade às empresas deste mercado.