Cobasi realiza ação especial de adoção de animais na final do Paulistão Feminino

A Cobasi, uma das empresas líderes do setor pet no Brasil, irá realizar uma ação especial de adoção de animais na grande final do Paulistão Feminino 2024, que será disputada entre Palmeiras e Corinthians, com o primeiro jogo ocorrendo no dia 15 de novembro, às 15h30. No jogo de ida, na NeoQuímica Arena, as jogadoras do Corinthians irão interagir com cães disponíveis para adoção do Instituto Luisa Mell, quando chegarem ao estádio.



A Cobasi patrocinou 6 jogos do Paulistão Feminino, incentivando o investimento e valorizando a modalidade no país. E na final promove a união de causas importantes, que é a valorização do futebol feminino e a causa animal, por meio, do incentivo a adoção responsável. Esta interação entre jogadoras e animais faz parte do programa Cobasi Cuida, pilar social da marca que atua em projetos de proteção e cuidado animal, e tem como objetivo chamar a atenção para a importância da adoção responsável em um dos momentos mais importantes do calendário esportivo feminino. Os animais para adoção também serão divulgados nas redes sociais da Cobasi, e cadastrados na plataforma do Cobasi Cuida.



“Para nós, é uma oportunidade muito especial poder unir duas causas tão inspiradoras – o futebol feminino e a adoção de animais. Queremos que cada animal no estádio encontre um lar amoroso, e que o público sinta que pode fazer parte dessa corrente do bem, seja apoiando a modalidade feminina, seja abrindo espaço para um animal resgatado em suas vidas. Convidamos o Instituto Luisa Mell para realizar essa ação conosco, pois a Luisa é uma das mulheres mais influentes na causa animal sendo uma grande voz para falar com as pessoas sobre a importância da adoção. Esperamos que essa ação inspire muitas pessoas, porque o futebol e a causa animal têm em comum a grande capacidade de conectar e transformar vidas”, afirma Daniela Bochi, Gerente de Marketing da Cobasi.



Sobre a Cobasi



Pioneira no conceito de megaloja com produtos para pet, casa e jardim, a Cobasi oferece o que é essencial para a vida do brasileiro. Com 39 anos, a marca tem mais de 240 lojas distribuídas em 19 estados e no Distrito Federal, que oferecem mais de 20 mil produtos. Em 2023, concluiu a aquisição da rede cearense Mundo Pet, dobrando sua atuação na região Nordeste. Além da proximidade física dos seus clientes, a empresa entrega, também, comodidade de compra com seu e-commerce e aplicativo próprios.