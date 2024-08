COB emite nota de pesar pela morte do árbitro Edilson Hobold

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou na noite de sexta-feira (10) nota de pesar pelo falecimento de Edilson Hobold, árbitro internacional (FIJA) de judô. Ele estava no voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas que caiu em Vinhedo, São Paulo. Também em nota de pesar, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) manifestou sentimentos aos familiares do policial Hiales Carpine Fodra e sua esposa Daniela Schulz Fodra que estavam no voo.

Sobre o árbitro Edilson Hobold, o COB afirmou que o professor de 52 anos tinha o nível Kodansha 6º dan de judô – nesse nível até o 8º dan, os judocas usam faixa coral e recebem o nome de Kodansha. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) também emitiu nota de pesar, destacando Hobold como um dos árbitros mais importante do Brasil.

Em edição especial, o Diário Oficial do Município traz o decreto da prefeitura de São Paulo de luto por três dias, em manifestação de pesar às 62 vítimas do acidente aéreo.