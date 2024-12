COB confirma saída de Rogério Sampaio em janeiro

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) comunicou oficialmente, na última segunda-feira à noite, que Rogério Sampaio deixará o cargo de diretor-geral da organização a partir de janeiro, após o recesso de fim de ano. Sampaio, consagrado como campeão olímpico em Barcelona 1992, ocupou a posição durante seis anos. O COB ainda não divulgou quem será seu sucessor.

Desde 2018 à frente da diretoria-geral do COB, Sampaio desempenhou um papel fundamental na modernização e eficiência das operações da entidade. Sob sua liderança, o comitê desenvolveu projetos que ganharam reconhecimento internacional tanto no âmbito esportivo quanto administrativo. Paulo Wanderley, presidente do COB, elogiou a atuação de Sampaio, destacando sua contribuição decisiva para o esporte olímpico brasileiro.

Os números alcançados durante a gestão de Rogério Sampaio são expressivos. Durante seu período no comando, o Time Brasil conquistou sua melhor performance em Jogos Olímpicos, obtendo 21 medalhas em Tóquio 2020. Além disso, registrou a segunda maior quantidade de pódios nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e obteve um recorde histórico nos Jogos Pan-americanos com 205 medalhas em Santiago 2023.

Além dos feitos esportivos, Sampaio também se destacou pela implementação de práticas sólidas de governança, conforme estipulado no estatuto da organização.

Em uma declaração oficial, Rogério Sampaio expressou sua gratidão ao presidente Paulo Wanderley, à diretoria e aos colaboradores do COB. “Foi um período de intensa dedicação e inúmeras conquistas”, afirmou. Ele se despede convicto de que o Movimento Olímpico brasileiro está trilhando um caminho rumo à profissionalização e ao crescimento contínuo.