Coala Festival inicia venda de ingressos para o público em geral

Ao longo de uma década, o Coala Festival tem sido um catalisador cultural não apenas para o público, mas também para todos que conhecem o evento. O festival, que proporcionou encontros inéditos, shows marcantes e abriu espaço para novos talentos da música nacional, reforça ainda mais seu discurso com os lemas: “Escute música brasileira” e “Música brasileira é foda”. Fortalecendo a cena desde 2014, o Coala Festival 2024 é apresentado pela Amstel e acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A abertura de venda de ingressos para o público em geral começa a partir de hoje, 12 de março, no site oficial (acesse aqui).

“Nós mantemos a tradição de abrir a venda de ingressos sem revelar o line-up do Coala Festival, com preços mais acessíveis, para pessoas que confiam no nosso trabalho de olhos fechados e realmente frequentam o evento”, explica Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival, que completa: “vamos entregar uma experiência musical única na nossa décima edição”.

Os valores do lote promocional são de R$ 270 (para dois dias de evento) e R$ 380 (para os três dias de apresentação). Além disso, portadores de cartão Elo poderão adquirir os bilhetes no valor dos lotes anteriores. A venda de ingressos para apenas um dia estará disponível em breve. “Sempre tentamos manter um preço justo e diferentes formas de pagamento para que todas as pessoas possam comprar e curtir com a gente”, finaliza Gabriel.

Nesses dez anos, o Coala Festival contou com a presença de milhares pessoas que vivenciaram encontros memoráveis da música brasileira, como as apresentações de Gilberto Gil; Milton Nascimento convidando Criolo; Mano Brown; Ney Matogrosso; Elba Ramalho ao lado de Mariana Aydar; Marina Sena; Bala Desejo; Gal Costa cantando com Tim Bernardes e Rubel; Djavan; Liniker; Jards Macalé com Ana Frango Elétrico; Marcos Valle ao lado de Céu e Joyce Moreno; e Fernanda Abreu com Marina Lina.

Apresentado pela Amstel, o Coala Festival 2024 tem Elo como meio de pagamento oficial. É patrocinado por Chás Leão e tem apoio de Jameson e Chilli Beans.

Em breve mais novidades sobre o evento serão divulgadas.

SERVIÇO

Coala Festival 2024

Datas: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Valores:

Passe para três dias: R$ 380

Passe para dois dias: R$ 270

Cliente Elo – Passe para três dias: R$ 370

Cliente Elo – Passe para dois dias: R$ 260

Ingressos: Ingressos aqui