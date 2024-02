Coala Festival inicia pré-venda exclusiva em parceria com a Elo

O Coala Festival compreendeu a importância de celebrar a brasilidade e carrega esta missão em seu DNA desde sua origem. O evento – idealizado para fortalecer a cena da música nacional – chega à décima edição, que acontece nos dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A pré-venda de ingressos é uma exclusividade para clientes Elo e estará disponível a partir do dia 26 de fevereiro.

“Nossa visão como marca é ser uma das empresas mais engajadas em promover e incentivar a música brasileira. Queremos estar onde a música e os ritmos brasileiros estão, e o Coala Festival é referência no fomento à artistas nacionais”, afirma Giordana Luna, gerente-executiva de marketing da Elo.

Os valores da pré-venda Elo são R$ 260 (para dois dias de apresentações) e R$ 370 (para os três dias de evento). Ingressos para apenas um dia não estarão disponíveis durante o período de pré-venda. Cada portador de cartão Elo poderá comprar até seis ingressos por CPF e parcelar em até dez vezes. A pré-venda exclusiva terá duração de sete dias. A venda para o público em geral será divulgada em breve.

“Estamos muito empolgados com a participação da Elo como meio de pagamento oficial do Coala Festival pela primeira vez. Essa parceria fortalece nosso compromisso de valorizar a música brasileira, em total sintonia com a visão da Elo de se destacar como a marca líder no incentivo à música nacional”, compartilha Fernanda Pereira, Sócia e Head de Operações. Além da pré-venda exclusiva, os clientes Elo poderão adquirir os ingressos com o valor dos lotes anteriores.

Em 2023, o Coala Festival contou com a presença de cerca de 40 mil pessoas que vivenciaram encontros memoráveis com a música brasileira, como as apresentações de BaianaSystem com Olodum; Jards Macalé com Ana Frango Elétrico; Marcos Valle ao lado de Céu e Joyce Moreno; Fernanda Abreu com Marina Lina; Fafá de Belém com Johnny Hooker; e Simone convidando Juliana Linhares e Jota.pê.

Além do Coala Festival, a marca extrapola os muros do Memorial e atua como Coala Records (selo de música), Coala Management (gerenciamento de carreira de artistas), Coala Studios (conteúdo e consultoria), AKQA Coala.Lab (agência criativa com a AKQA) e Coala TV (canal digital de conteúdo de música).

Mais informações sobre a programação do Coala Festival 2024 em breve.

SERVIÇO

Coala Festival

Datas: 6, 7 e 8 de setembro

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Ingressos: https://coalafestival.com.br/