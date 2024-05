Coala Festival confirma João Bosco e apresentação especial de Sandra de Sá convidando Hyldon e Tássia Reis

Ao longo dos anos, o Coala Festival tornou-se um ponto de encontro para amantes da música e um espaço onde conexões e memórias são criadas. Tudo isso com uma trilha sonora que exalta a diversidade e a riqueza da cultura brasileira. A comemoração de 10 anos do festival não poderia ser diferente: nomes como 5 a Seco, Xande canta Caetano, Mariana Aydar e Mestrinho e a despedida da banda O Terno já estão confirmados na programação, e, agora, é a vez de anunciar a apresentação de João Bosco e o show especial que reúne Sandra de Sá, Hyldon e Tássia Reis. O evento está marcado para os dias 6, 7 e 8 de setembro, no Memorial da América Latina, em São Paulo, e os ingressos estão disponíveis no site da Total Acesso (acesse aqui).

João Bosco é considerado uma lenda viva da música brasileira: o artista celebrou 50 anos de carreira em 2022, já recebeu oito indicações ao Grammy Latino e, em 2017, ganhou o prêmio na categoria “Excelência Musical”. Conquistando o público com suas composições, ele se apresenta no Coala Festival com o show “5 Décadas em Canções”, ao lado dos músicos Kiko Freitas (bateria), Ricardo Silveira (guitarra) e Guto Wirtti (baixo). A apresentação especial revisita sua trajetória e reúne sucessos como “O Mestre-Sala dos Mares”, “O Bêbado e a Equilibrista” e “Corsário”.

A multiartista Sandra de Sá ficou conhecida na década de 1980 e desde então, carrega o posto de rainha do soul brasileiro. Ela se destaca na cena musical por suas letras com forte consciência social, que lhe renderam prêmios importantes, como o Troféu Imprensa de Melhor Música de 1987 com a canção “Solidão”; o Prêmio Sharp de Melhor Cantora (1988), o Troféu Imprensa de Melhor Cantora (1990); e o 16º Prêmio da Música Brasileira de Melhor Cantora de Pop/Rock (2005). Para a apresentação no Coala Festival, Sandrá de Sá convida Hyldon e Tássia Reis. Hyldon também figura entre os principais nomes do soul music brasileiro. Ao lado de Tim Maia e Cassiano, o cantor recebeu muito destaque durante os anos de 1970, quando lançou o single “Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda (Casinha de Sapê)”. Suas músicas viraram trilha sonora na vida de diferentes gerações, seja presente em novelas e em filmes, ou em regravações nas vozes de outros artistas. Já Tássia Reis é um dos nomes que se destaca no cenário do rap atual. Completando 10 anos de carreira, a rapper faz o resgate de suas raízes através do seu som com referências que passeiam pelo disco house, amapiano, afrobeat, soul, jazz e hip hop.

O Coala Festival 2024 é apresentado pela Amstel e tem Elo como meio de pagamento oficial. É patrocinado por Chás Leão e tem apoio de Jameson, Chilli Beans, Natura e Amstel Vibes. Red Bull é o energético oficial. Participam: Crystal, UMBRO, Altafonte, BOA Music Rights e Bullguer. O Memorial da América Latina completa 35 anos.

Em breve mais novidades sobre o evento serão divulgadas.

LINE-UP JÁ CONFIRMADO:

5 a Seco

Xande canta Caetano

Mariana Aydar e Mestrinho

O Terno

João Bosco

Sandra de Sá convida Hyldon e Tássia Reis

SERVIÇO

Coala Festival 2024

Datas: 6, 7 e 8 de setembro (sexta, sábado e domingo)

Local: Memorial da América Latina – Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda – São Paulo/SP

Valores:

Passe para três dias: R$ 380,00

Passe para dois dias: R$ 270,00

Cliente Elo – Passe para três dias: R$ 370,00

Cliente Elo – Passe para dois dias: R$ 260,00

Ingressos: https://www.totalacesso.com/events/coalafstvl2024