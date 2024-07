CNU terá folha de rascunho para anotação de resposta e novos locais de prova

Após ser adiado por causa das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, o CNU (Concurso Nacional Unificado) chega à reta final com novidades em relação à programação anterior do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Além da alteração no calendário, o concurso mudou a regra de não permitir anotação de respostas pelo candidato e fornecerá, a cada um, uma folha de rascunho que poderá ser levada para casa ao final.

Houve ainda mudança no local de prova em alguns municípios além de cidades do RS para garantir que a aplicação ocorra próxima ao endereço do candidato, diz Alexandre Retamal, coordenador-geral de logística do concurso.

O Enem dos Concursos é considerado a maior seleção do tipo no país. Ao todo, há 2,1 milhões de candidatos. Os exames serão aplicados em 18 de agosto, em 228 cidades. O CNU tem 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

Para levar a folha de rascunho para casa, o candidato deverá permanecer na sala de provas até 30 minutos antes do horário final da aplicação. Caso contrário, não poderá sair com o documento. A medida quer evitar fraudes.

“A regra é a seguinte: nós vamos distribuir de manhã e de tarde esse rascunho. Só podem sair portando esse cartão de resposta na meia hora final. O candidato vai escrever o próprio nome para ter certeza que é dele”, diz em entrevista exclusiva à reportagem.

Para a prova da tarde, o candidato não poderá estar com a folha que pegou pela manhã. Ele deverá guardá-la em uma mochila ou no envelope que é fornecido pelos fiscais para guardar itens eletrônicos como relógio digital e celular.

“Não pode entrar portando o cartão em mãos. Vai ter que guardar na mochila, dentro da bolsa, porque assim conseguimos garantir que o critério de segurança seja mantido. A ideia é não permitir que pessoas que saiam com o cartão utilizem qualquer artifício [de fraude]”, afirma.

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE NO DIA DA PROVA

Os candidatos farão provas de manhã e à tarde. Eles não podem estar com celular, relógio digital ou qualquer outro equipamento eletrônico no dia do exame.

Os equipamentos serão recolhidos pelos fiscais, devem ser desligados e serão colocados em um saco plástico, que ficará com o candidato durante todo o exame. Se o celular tocar, o participante é desclassificado automaticamente.

Além disso, é necessário imprimir o cartão de confirmação com antecedência e levá-lo impresso no dia da prova. Nele, não pode haver nenhuma anotação ou rasura, sob pena de desclassificação.

O candidato deve levar uma caneta preta transparente e um documento de identificação. Esse documento pode ser digital. Ele deve ser apresentado ao entrar na sala, mas, em seguida, o equipamento eletrônico deve ser desligado.

Também é permitido levar água em uma garrafa plástica transparente vedada e alimentos em pacotes que estejam fechados. Retamal recomenda não esquecer a água, porque a prova é extensa e indica aos candidatos que cheguem com antecedência.

Além disso, outra recomendação é visitar o local da prova antes. Os cartões de confirmação serão liberados no site do concurso em 7 de agosto. Nele, estará o local da prova. É importante observar com atenção, porque alguns locais mudaram, já que há escolas que, em maio poderiam receber os candidatos e, agora, não podem.

Horários das provas da manhã: