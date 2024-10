CNU tem 11 questões anuladas

O CNU (Concurso Nacional Unificado) divulgou nesta terça-feira (8) as questões anuladas da seleção.

Os pontos relativos a essas questões serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme o tipo de prova e o edital do concurso.

A divulgação ocorre no mesmo dia em que as notas finais das provas objetivas e das notas preliminares das provas discursivas e da redação foram liberadas.

Só não estão liberados os resultados do bloco 4, de trabalho e saúde do servidor, que foi suspenso pela Justiça por denúncia de vazamento do conteúdo da prova.

Os gabaritos finais das provas objetivas do concurso, pós recursos, estão disponíveis na seção “Caderno de provas e Gabaritos” do site do concurso.

Após as análises dos recursos, a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, decidiu que, no turno da manhã, nos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 não houve questão anulada nem alteração de gabarito.

Já no turno da tarde, nos blocos 1,2,3,5, 6, 7 e 8 não houve alteração de gabarito. Somente nos blocos 1,3 e 7, houve anulação de questões.

CONFIRA ABAIXO AS QUESTÕES ANULADAS NOS RESPECTIVOS BLOCOS:

BLOCO 1 – TARDE – Infraestrutura, Exatas e Engenharia

– Questão 26 – Anulada

– Questão 41 – Anulada

BLOCO 2 – TARDE – Tecnologia, Dados e Informação

– Não houve questão anulada

BLOCO 3 – TARDE – Ambiental, Agrário e Biológicas

– Questão 11 – Anulada

– Questão 13 – Anulada

– Questão 46 – Anulada

BLOCO 5 – TARDE – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

– Não houve questão anulada

BLOCO 6 – TARDE – Setores Econômicos e Regulação

– Não houve questão anulada

BLOCO 7 – TARDE – Gestão Governamental e Administração Pública

Gabarito 1

– Questão 2 – Anulada

– Questão 23 – Anulada

Gabarito 2

– Questão 1 – Anulada

– Questão 25 – Anulada

Gabarito 3

– Questão 1 – Anulada

– Questão 24 – Anulada

BLOCO 8 – TARDE – Nível Intermediário

– Não houve questão anulada

Também estão disponíveis na seção “Caderno de provas e Gabaritos” os padrões de respostas das provas discursivas, para os blocos de nível superior. Para o bloco de nível médio, segundo o

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, não há padrão de resposta, pois os candidatos fizeram uma redação.

Para acessar os resultados das provas é preciso fazer o login na área do candidato, no site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou no site do próprio CNU.

Os candidatos podem ainda conferir a imagem de suas provas discursivas e redação, além de um extrato detalhado que apresenta as notas de cada uma das provas realizadas. Este documento possibilita a cada candidato entender a composição de sua nota.

Se discordar da nota obtida, o candidato pode pedir revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação até esta quarta-feira (9), em campo específico da área do candidato.

A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas.

O concurso, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), teve mais de 2,1 milhões de inscritos competindo por 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal, mas apenas pouco mais de 970 mil pessoas realizaram o exame no país —uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Os cargos que exigem treinamento específico devem começar as contratações a partir de janeiro de 2025.

No concurso, foram aplicadas, ao todo, 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

COMO CONSULTAR A NOTA E A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS

1 – Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional

2 – Na página inicial, clique em “Área do Candidato”, onde se lê “cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc”

3 – Depois, clique em “Entrar com gov.br”

4 – Informe o CPF e clique em “Continuar”

5 – Digite sua senha e vá em “Entrar”

6 – Selecione “Área do Candidato”

7 – Na área do candidato estarão as informações de notas e a convocação de títulos, se for o caso

CONFIRA O CALENDÁRIO DO CNU

Etapa – Data

Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para o envio de títulos (via upload) – 8 de outubro

Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva – 8 e 9 de outubro

Envio dos títulos – 9 e 10 de outubro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai) – 17 de outubro

Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) de quem se declarar com deficiência – 17 a 25 de outubro

Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas – 2 e 3 de novembro

Resultado preliminar da avaliação de títulos – 4 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos – 4 e 5 de novembro

Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência – 13 de novembro

Prazo para apresentar recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração de candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial de quem se declarar com deficiência – 13 e 14 de novembro

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos – 19 de novembro

Previsão de divulgação dos resultados finais – 21 de novembro