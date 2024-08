CNU libera cartão de confirmação com locais de prova nesta quarta (7)

Os candidatos a uma das 6.640 vagas em 21 órgão públicos oferecidas pelo CNU (Concurso Nacional Unificado) podem acessar o cartão de confirmação da inscrição com o locais de prova a partir desta quarta-feira (7), às 10h.

O cartão está disponível no site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso, ou no site do própria seleção, na área do candidato. É possível acessá-lo neste link, com a senha do Portal Gov.br.

Os exames serão realizados no próximo dia 18 de agosto, em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Ao todo, são 2,1 milhões de inscritos.

A recomendação é para que os candidatos imprimam o cartão de confirmação e levem-no no dia da prova, embora a impressão não seja obrigatória. Se for impresso, não pode haver rasuras no documento.

Caso o cartão tenha erros, é possível pedir a correção. O ministério só não permite pedir para mudar de cidade. Esse prazo já acabou. A solicitação de alterações no documento deve ser feita por meio do telefone 0800-701 2028.

COMO ACESSAR O CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DO CNU:

1 – Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacionalo

2 – Clique em “Área do Candidato”

3 – Depois, vá em “Entrar com Gov.br”

4 – Informe CPF e clique em “Continuar”

5 – Digite sua senha e vá em “Entar”

6 – Na próxima página, clique em “Área do Candidato”

7 – O cartão estará disponível; clique sobre ele

O CNU foi adiado por causa das fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul. Agora, a seleção chega à reta final com novidades em relação à programação anterior do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos).

Além da alteração no calendário de provas, o concurso mudou a regra de não permitir anotação de respostas pelo candidato e fornecerá, a cada um, uma folha de rascunho que poderá ser levada para casa ao final.

Uma das recomendações é visitar o local da prova antes. É importante observar com atenção, porque alguns locais mudaram, já que há escolas que, em maio podiam receber os candidatos e, agora, não podem.

Horários das provas da manhã: