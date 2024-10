CNU divulga nota das provas nesta terça-feira (8)

O CNU (Concurso Nacional Unificado) divulga, nesta terça-feira (8), as notas finais das provas objetivas e o resultado preliminar da prova discursiva. No mesmo dia, haverá a convocação para a prova de títulos, e candidatos terão até quinta-feira (10) para enviar os documentos.

A consulta das notas e a conferência da convocação pode ser feita na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção, ou do próprio CNU.

A divulgação dos resultados finais está prevista para o dia 21 de novembro, mesmo período em que as convocações devem ser iniciadas.

O CNU teve mais de 2,1 milhões de inscritos, mas apenas 970 mil pessoas realizaram o exame no país — uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Os cargos que exigem treinamento específico devem começar as contratações a partir de janeiro de 2025.

No concurso, foram aplicadas, ao todo, 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

COMO CONSULTAR A NOTA E A CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS