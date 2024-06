CNPq: alunos de Etecs e Fatecs podem concorrer a bolsas de iniciação científica

Estudantes das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS) já podem se inscrever para concorrer a bolsas de iniciação científica pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Os professores orientadores dos projetos devem enviar as submissões até 28 de junho pela internet – mais detalhes nos editais abaixo.

Serão concedidas três modalidades de bolsas. Tanto o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Pibiti), quanto o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica (Pibic), são voltados a estudantes de Ensino Superior, sendo o segundo direcionado especificamente a alunos de graduação tecnológica.

Já o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica para o Ensino Médio (Pibic-EM) tem a missão de incentivar talentos potenciais entre estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Integrado da rede pública, mediante a participação em atividades de pesquisa. A bolsa tem duração de um ano, com início em setembro.

“Por meio desses programas, espera-se ampliar a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão”, avalia o presidente do Comitê Institucional de Iniciação Cientifica e Tecnológica do CPS, Fernando de Almeida. “Também queremos contribuir com a formação de recursos humanos, além da produção de conhecimento e sua aplicação prática para solução de problemas no mercado de trabalho”, completa a vice-presidente do comitê, Rosemeire dos Santos Almeida.

Confira as informações nos editais: