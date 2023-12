CNN Brasil fará mudanças no horário da manhã em 2024 para sair do traço de audiência

A CNN Brasil estuda uma mudança em suas manhãs em 2024. O canal de notícias está incomodado com os resultados alcançados atualmente com os jornais CNN Novo Dia com Carol Nogueira, Live CNN com Elisa Veeck, e Brasil Meio-Dia, de Luciana Barreto.

Segundo índices de audiência obtidos pela reportagem, nos meses de outubro e novembro, todos estes programas ficaram abaixo de 0.1 ponto no Ibope PNT da TV paga. Ou seja, marcaram traço absoluto. Cada ponto de TV paga equivale a 175 mil indivíduos.

Por desejo de João Camargo, atual homem-forte da CNN Brasil, o canal pensa inicialmente em uma troca de comando nos telejornais. A ideia é contratar os chamados “âncoras apuradores” nas manhãs, algo que a GloboNews tem como um de seus pontos fortes, e em que a própria CNN começou a apostar.

Um exemplo disso são os desempenhos do CNN 360 e Bastidores CNN. Comandados por Raquel Landim, Tainá Falcão e Gustavo Uribe, os programas estão conseguindo ser competitivos na briga pelo segundo lugar entre os canais de notícias com a Jovem Pan.

Outro ponto é que a CNN deseja dar mais furos de reportagem para aumentar sua repercussão. Nomes estão sendo monitorados em diversas empresas de comunicação. Apostar em alguém de renome na cobertura política, mas sem experiência na TV, é uma alternativa considerada.

Vale lembrar que a CNN Brasil fez uma alteração recente em sua estrutura interna e dividiu a produção em editorias. Alguns cortes foram feitos, mas o desejo de troca pode ocorrer sem qualquer demissão. Para a CNN, é importante estar forte em 2024, um ano para a cobertura de eleições municipais.