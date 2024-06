CNFCP/Iphan abre inscrições para o Concurso Sílvio Romero 2024

O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), unidade especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), no Rio de Janeiro, divulgou na quarta-feira (19) o edital do Concurso Sílvio Romero de Monografias sobre Folclore e Cultura Popular – edição 2024. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de julho, por e-mail.

Diferentemente dos últimos anos, esta edição conta com uma premiação para o 3º lugar, no valor de R$ 15 mil. Aqueles que ficarem em 1º e 2º lugar receberão prêmios de R$ 25 mil e R$ 20 mil, respectivamente. Serão concedidas, ainda, três menções honrosas. A edição deste ano presta homenagem à artista mineira Noemisa Batista Santos, mestra na arte do barro. Imagens dela e de suas peças serão utilizadas na divulgação do edital.

As monografias concorrentes devem ser inéditas, isto é, inseridas em documentos de circulação restrita de universidades, congressos, encontros e centros de pesquisa. A autoria das publicações pode ser individual ou de equipe, e todos os textos devem ser escritos em português. Para a avaliação dos trabalhos, serão considerados os seguintes itens: a contribuição ao aprofundamento e à renovação dos estudos de folclore e cultura popular; a originalidade do tema e/ou abordagem; a fundamentação teórica, o quadro de referência conceitual e a metodologia empregada; e o desenvolvimento do trabalho com base em pesquisa de campo e/ou bibliográfica.

Podem participar brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes no Brasil. Para se inscrever, o autor poderá concorrer com apenas uma monografia e deverá seguir as regras sobre utilização de pseudônimo descritas no edital. A inscrição será efetivada com a confirmação, via e-mail, do recebimento dos arquivos digitais.

O resultado preliminar será divulgado até o dia 21 de novembro nos sites oficiais do Iphan e do CNFCP/Iphan. A divulgação final será feita até o dia 29 de novembro.

Instituído em 1959, a premiação é oferecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP/Iphan), com o fim de fomentar a pesquisa voltada à cultura popular, estimulando a diversidade e a atualização da produção de conhecimento sobre esse campo de estudo no Brasil. O chamamento público, na modalidade concessão de premiação cultural, é regido pelo Decreto nº 11.453/ 2023.

Inscrições: de 19 de junho a 19 de julho de 2024, pelo e-mail concurso.cnfcp@iphan.gov.br

Divulgação do resultado preliminar: até 21 de novembro de 2024

Divulgação do resultado final: até 29 de novembro de 2024

